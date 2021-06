Трансгендер, лижниця і футболістка: Victoria's Secret представила нових "ангелів"

Бренд, який зіткнувся раніше з фінансовими проблемами і репутаційні втратами через сексистського скандалу, переглянув свою політику.

Всесвітньо відомий бренд спідньої білизни Victoriaʼs Secret, знаменитий своїми розкішними показами за участю найкрасивіших супермоделей світу, так званих "ангелів" з ідеальними фігурами і довгими стрункими ногами, представив новий список зірок, які представлятимуть Victoriaʼs Secret у рамках його оновленої маркетингової моделі, пише The New York Times.

Згідно з інформацією видання, ангелів Victoriaʼs Secret більше немає. Замість них 16 червня цього року бренд запустив дві ініціативи, що отримали назву The VS Collective і The Victoriaʼs Secret Global Fund for Womenʼs Cancer.

Перший описується як "постійно щораз більша група досвідчених жінок, які поділяють спільну пристрасть до позитивних змін".

"За допомогою соціальних, культурних та ділових відносин колектив VS буде працювати над створенням нових партнерських програм, революційних колекцій продуктів, привабливого і надхненного контенту і мобілізуватиме підтримку життєво важливих для жінок справ", — заявили в компанії.

Першими членами VS Collective стали моделі, активісти, спортсмени і артисти з усього світу. У їхньому числі — рожевоволоса чемпіонка США з футболу Меган Рапіноу, індійсько-американська актриса Пріянка Чопра, південносудансько-австралійська модель Адут Акеч, фотограф з Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайська лижниця Ейлін Гу, британська модель та активістка тіла Палома Ельзессер і бразильська модель Валентина Сампайо, яка стала першою трансгендерною моделлю Victoria Secret у 2019 році.

"У Victoriaʼs Secret ми на неймовірному шляху до того, щоб стати провідним у світі захисником інтересів жінок. Це зрушення, яке ми приймаємо зі своєю суттю. Ці нові ініціативи — тільки початок. Ми сповнені енергії і плануємо майбутню роботу", — заявив генеральний директор бренду Мартін Вотерс.

[ + – ] Нові моделі Victoria's Secret Фото: Victoria's Secret

Наскільки успішним буде такий хід для бренду, який тільки недавно продавав спідню білизну під виглядом чоловічої фантазії і в останні роки піддавався ретельній перевірці через стосунки його власника із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштайном, а також опинився в епіцентрі скандалу, ЗМІ не беруться прогнозувати.

Йдеться про скандал, який вибухнув у минулому році після того, як видання The New York Times заявило, що в компанії Victoriaʼs Secret є історія "жінконенависництва, знущань і переслідувань, згідно з інтервʼю з понад 30 нинішніми і колишніми керівниками, співробітниками, підрядниками та моделями, а також судом та інші документи".

Роком раніше E! News повідомили, що бренд жіночого одягу зіткнувся з численними фінансовими перешкодами, включаючи серйозну конкуренцію з боку таких інклюзивних брендів, як Aerie і Savage x Fenty, що, можливо, вплинуло на зниження його продажів. Фінансовий директор материнської компанії L Brands Стюарт Бургдорфер оголосив у листопаді 2019 року, що "ангелам пора розвісити свої засліплені крила, тому що показ мод по телебаченню добігає кінця":

"Ми будемо спілкуватися з покупцями, але я б сказав, що ніщо не схоже на показ мод. Ви можете бути впевнені, що ми будемо спілкуватися з клієнтами через безліч засобів, включаючи соціальні мережі і різні, більш сучасні платформи, якщо хочете", — сказав він.

Нагадаємо, що в січні минулого року зʼявилася інформація, що 82-річний Леслі Векснер, власник марки Victoriaʼs Secret, статки якого Forbes на 29 січня оцінює в $ 4,6 млрд, веде переговори про продаж бізнесу з виробництва жіночої білизни або його частини.