Дружина експрезидента Франції пройшлася в білизні на показі Victoria's Secret (відео)
Незважаючи на успішну модельну кар'єру, Бруні ніколи раніше не була "ангелом" Victoria's Secret.
Шоу Victoria's Secret 2024, яке напередодні відгриміло в Нью-Йорку, водночас здивувало й потішило шанувальників, адже на подіум вийшли як легендарні "ангели" на кшталт Адріани Ліми, Кендіс Свейнпол і Бехаті Прінслоу, так і такі легенди модної індустрії як Тайра Бенкс, Кейт Мосс і Даутцен Крус. Однак найбільше здивувала поява на подіумі 56-річної акторки, співачки та моделі Карли Бруні, дружини колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, пише People,
Вона дебютувала на показі мод Victoria's Secret у чорному мереживі з бахромою і крилах. На ній був корсет, чорні трусики, а під ним — мереживний костюм бренду Victoria's Secret під назвою Rose Lace Balconette Catsuit.
Образ завершували великі сережки, босоніжки на шпильці з блискучими ремінцями і крила у вигляді контуру, прикрашеного звисаючими намистинами.
Вихід Бруні на шоу Victoria's Secret відбувся через рік після того, як вона оголосила, що у неї діагностували рак грудей.
"Мені поставили діагноз раку грудей 4 роки тому. Операція, радіотерапія, гормональна терапія, я пройшла звичайне лікування цього типу раку", — розповіла вона в соцмережах, опублікувавши відео.
За її словами, їй пощастило, що хворобу помітили на ранній стадії, коли вона ще не стала агресивною.
"Чому рак не був агресивним? Тому що в нього не було часу стати агресивним. Щороку в один і той самий день я роблю мамографію. Якби я не робила її щороку, у мене б сьогодні не було лівих грудей", — продовжила колишня перша леді Франції.
Вона додала, що сумнівалася, чи варто ділитися своїм діагнозом, але зрештою хотіла "донести до всіх жінок, які це прочитають, фундаментальне повідомлення: робіть мамографію щороку. Робіть мамографію. Від цього залежать ваші життя".
Раніше Фокус писав, що Кейт Мосс вийшла на подіум разом зі своєю дочкою. На Victoria's Secret 2024 також пройшлися в красивій нижній білизні сестри Хадід.