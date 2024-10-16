Дружина експрезидента Франції пройшлася в білизні на показі Victoria's Secret (відео)

Незважаючи на успішну модельну кар'єру, Бруні ніколи раніше не була "ангелом" Victoria's Secret.

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Шоу Victoria's Secret 2024, яке напередодні відгриміло в Нью-Йорку, водночас здивувало й потішило шанувальників, адже на подіум вийшли як легендарні "ангели" на кшталт Адріани Ліми, Кендіс Свейнпол і Бехаті Прінслоу, так і такі легенди модної індустрії як Тайра Бенкс, Кейт Мосс і Даутцен Крус. Однак найбільше здивувала поява на подіумі 56-річної акторки, співачки та моделі Карли Бруні, дружини колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, пише People,

Вона дебютувала на показі мод Victoria's Secret у чорному мереживі з бахромою і крилах. На ній був корсет, чорні трусики, а під ним — мереживний костюм бренду Victoria's Secret під назвою Rose Lace Balconette Catsuit.

Карла Бруні та її вихід на Victoria's Secret

Образ завершували великі сережки, босоніжки на шпильці з блискучими ремінцями і крила у вигляді контуру, прикрашеного звисаючими намистинами.

Вихід Бруні на шоу Victoria's Secret відбувся через рік після того, як вона оголосила, що у неї діагностували рак грудей.

"Мені поставили діагноз раку грудей 4 роки тому. Операція, радіотерапія, гормональна терапія, я пройшла звичайне лікування цього типу раку", — розповіла вона в соцмережах, опублікувавши відео.

За її словами, їй пощастило, що хворобу помітили на ранній стадії, коли вона ще не стала агресивною.

Карла Бруні перенесла рак грудей

"Чому рак не був агресивним? Тому що в нього не було часу стати агресивним. Щороку в один і той самий день я роблю мамографію. Якби я не робила її щороку, у мене б сьогодні не було лівих грудей", — продовжила колишня перша леді Франції.

Вона додала, що сумнівалася, чи варто ділитися своїм діагнозом, але зрештою хотіла "донести до всіх жінок, які це прочитають, фундаментальне повідомлення: робіть мамографію щороку. Робіть мамографію. Від цього залежать ваші життя".

Раніше Фокус писав, що Кейт Мосс вийшла на подіум разом зі своєю дочкою. На Victoria's Secret 2024 також пройшлися в красивій нижній білизні сестри Хадід.