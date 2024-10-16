Жена экс-президента Франции прошлась в белье на показе Victoria's Secret (видео)

Несмотря на успешную модельную карьеру, Бруни никогда раньше не была "ангелом" Victoria's Secret.

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Шоу Victoria's Secret 2024, которое накануне отгремело в Нью-Йорке, одновременно удивило и порадовало поклонников, поскольку на подиум вышли как легендарные "ангелы" вроде Адрианы Лимы, Кэндис Свейнпол и Бехати Принслоу, так и такие легенды модной индустрии как Тайра Бэнкс, Кейт Мосс и Даутцен Крус. Однако больше всего удивило появление на подиуме 56-летней актрисы, певицы и модели Карлы Бруни, жены бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет People,

Она дебютировала на показе мод Victoria's Secret в черном кружеве с бахромой и крыльях. На ней был корсет, черные трусики, а под ним – кружевной костюм бренда Victoria's Secret под названием Rose Lace Balconette Catsuit.

Карла Бруни и ее выход на Victoria's Secret

Образ завершали крупные серьги, босоножки на шпильке с блестящими ремешками и крылья в виде контура, украшенного свисающими бусинами.

Выход Бруни на шоу Victoria's Secret состоялся через год после того, как она объявила, что у нее диагностировали рак груди.

"Мне поставили диагноз рака груди 4 года назад. Операция, радиотерапия, гормональная терапия, я прошла обычное лечение этого типа рака", – рассказала она в соцсетях, опубликовав видео.

По ее словам, ей повезло, что болезнь заметили на ранней стадии, когда она еще не стала агрессивной.

Карла Бруни перенесла рак груди

"Почему рак не был агрессивным? Потому что у него не было времени стать агрессивным. Каждый год в один и тот же день я делаю маммографию. Если бы я не делала ее каждый год, у меня бы сегодня не было левой груди", – продолжила бывшая первая леди Франции.

Она добавила, что сомневалась, стоит ли делиться своим диагнозом, но в конечном итоге хотела "донести до всех женщин, которые это прочитают, фундаментальное сообщение: делайте маммографию каждый год. Делайте маммографию. От этого зависят ваши жизни".

Ранее Фокус писал, что Кейт Мосс вышла на подиум вместе со свой дочерью. На Victoria's Secret 2024 также прошлись в красивом нижнем белье сестры Хадид.