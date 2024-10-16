Жена экс-президента Франции прошлась в белье на показе Victoria's Secret (видео)
Несмотря на успешную модельную карьеру, Бруни никогда раньше не была "ангелом" Victoria's Secret.
Шоу Victoria's Secret 2024, которое накануне отгремело в Нью-Йорке, одновременно удивило и порадовало поклонников, поскольку на подиум вышли как легендарные "ангелы" вроде Адрианы Лимы, Кэндис Свейнпол и Бехати Принслоу, так и такие легенды модной индустрии как Тайра Бэнкс, Кейт Мосс и Даутцен Крус. Однако больше всего удивило появление на подиуме 56-летней актрисы, певицы и модели Карлы Бруни, жены бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет People,
Она дебютировала на показе мод Victoria's Secret в черном кружеве с бахромой и крыльях. На ней был корсет, черные трусики, а под ним – кружевной костюм бренда Victoria's Secret под названием Rose Lace Balconette Catsuit.
Образ завершали крупные серьги, босоножки на шпильке с блестящими ремешками и крылья в виде контура, украшенного свисающими бусинами.
Выход Бруни на шоу Victoria's Secret состоялся через год после того, как она объявила, что у нее диагностировали рак груди.
"Мне поставили диагноз рака груди 4 года назад. Операция, радиотерапия, гормональная терапия, я прошла обычное лечение этого типа рака", – рассказала она в соцсетях, опубликовав видео.
По ее словам, ей повезло, что болезнь заметили на ранней стадии, когда она еще не стала агрессивной.
"Почему рак не был агрессивным? Потому что у него не было времени стать агрессивным. Каждый год в один и тот же день я делаю маммографию. Если бы я не делала ее каждый год, у меня бы сегодня не было левой груди", – продолжила бывшая первая леди Франции.
Она добавила, что сомневалась, стоит ли делиться своим диагнозом, но в конечном итоге хотела "донести до всех женщин, которые это прочитают, фундаментальное сообщение: делайте маммографию каждый год. Делайте маммографию. От этого зависят ваши жизни".
Ранее Фокус писал, что Кейт Мосс вышла на подиум вместе со свой дочерью. На Victoria's Secret 2024 также прошлись в красивом нижнем белье сестры Хадид.