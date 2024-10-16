50-летняя Кейт Мосс и ее 22-летняя дочь вышли на подиум в нижнем белье (фото, видео)

Появление матери и дочери на показе нижнего белья ознаменовало переход Victoria's Secret к показу разновозрастных моделей.

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Британская супермодель Кейт Мосс вышла на подиум в рамках показа Victoria's Secret Fashion Show, а компанию ей составила ее дочь Лила, которая пошла по стопам своей матери и покоряет модный Олимп, пишет WWD.

22-летняя Лила прошлась перед публикой в пудрово-розовом бюстгальтере и трусиках-бикини. Ее комплект был дополнен металлической цепочкой на тело и соответствующими босоножками на каблуках, а также гигантским жакетом с бахромой в том же лилово-розовом цвете, накинутым поверх.

Лила Мосс Фото: Getty

Крылья Лилы Мосс Victoria's Secret технически не были крыльями. Вместо этого модель появилась с "Lila" и "VS", написанными четким акриловым курсивом с нарисованными звездами и сердечками.

Когда из колонок зазвучала песня "I Love Rock 'N Roll", на подиуме появилась и сама легендарная Кейт, которую зрители встретили громкими аплодисментами. На ней было черное кружевное платье с разрезом до бедра, сквозь которое виднелись черный бюстгальтер и трусики, сочетаясь с черными крыльями из тюля на плечах.

Образ дополняли большие серьги-кольца, босоножки на каблуке и фирменная походка Мосс.

Кейт Мосс

Это первое появление Кейт на шоу Victoria's Secret за всю ее модельную карьеру.

Мать и дочь Мосс, дебютировавшие вместе на Victoria's Secret Fashion Show, многое говорят о текущем направлении бренда. После шестилетнего перерыва Victoria's Secret пытается быть более инклюзивным. Лейбл не только впервые отобрал для показа моделей plus-size (Эшли Грэм) и трансгендерных моделей (Валентина Сампайо), но и сделал акцент на возрастном разнообразии. Среди других опытных моделей, участвовавших в показе, были Карла Бруни (56) и Тайра Бэнкс (50).

Ранее Фокус писал, чем еще запомнилось новое шоу Victoria's Secret.