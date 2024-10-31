Сестра супермодели Кейт Мосс отказалась от своей карьеры на OnlyFans (фото)

Несмотря на высокие заработки Лотти Мосс решила отказаться от публикаций пикантного контента. Она недавно помирилась со своей старшей сестрой-супермоделью после трех лет вражды.

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Младшая сестра знаменитой модели Кэйт Мосс Лотти, выступая на церемонии возрождения Karaoke Box в Смитфилде в Лондоне заявила, что "собирается отказаться от OnlyFans", хотя и зарабатывает на платформе около 39 000 долларов в месяц, сообщает Daily Mail.

26-летняя красавица недавно помирилась со своей знаменитой сестрой Кейт. Она отметила, что теперь "становится женщиной" и прекращает публиковать пикантный контент для взрослых. Вместо этого модель планирует сосредоточиться на других проектах. "Я думаю, что уйду из OnlyFans, не из-за кого-то, а из-за того, что переросла это. Я становлюсь женщиной. Вероятно, сосредоточусь на создании подкастов и телевидении", — заявила Лотти.

Она призналась, что ее родители Ингер Сольнордаль и Питер Мосс смирились с идеей ее участия в OnlyFans, заявив, что хотят, чтобы она была счастлива. Однако эту новость очень негативно восприняла ее старшая сестра Кейт. Кроме того, Лотти регулярно принимала наркотики пять раз в неделю, что стало серьезным тревожным сигналом для Кейт, которая раньше страдала от алкогольной и героиновой зависимости. В конечном итоге они разругались и не общались три года. Сейчас родные люди наладили отношения, их стали чаще видеть вместе на публике.

Звезда также поделилась новостями о своем семейном положении: "Я свободна. Я только что вышла из отношений, просто развлекаюсь и сосредоточена на себе". В этом году Лотти попала ​​в больницу после того, как приняла большую дозу препарата Оземпик. Ей стало очень плохо, у нее случился припадок и наступило сильное обезвоживание. Но сейчас белокурая красавица чувствует себя намного лучше.

Ранее, Фокус писал о том, что Леонардо Ди Каприо видели на свидании с сестрой Кейт Мосс.