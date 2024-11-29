Супермодель Кейт Мосс вышла в свет с дочкой Лилой (фото)

Недавно звезда подиумов представила совместную коллекцию с Zara. Она отпраздновала событие с близкими людьми.

Кейт Мосс вышла в свет, чтобы отпраздновать свою новую коллекцию вместе с Zara в частном членском клубе Oswald в лондонском районе Мейфер. Об этом пишет Daily Mail.

К 50-летней супермодели присоединилась ее дочь Лила, 22 года, и ее давние друзья, включая Кортни Лав и Бобби Гиллеспи из Primal Scream.

Во время праздничного вечера Кейт была в глубоком черном блестящем платье, которое она дополнила набором золотых аксессуаров, включая браслеты и пару высоких туфель на платформе.

Бывшая девушка Джонни Деппа надела черный атласный плащ, накинутый на плечи, и уложила свои светлые пряди мягкими волнами.

Кейт Мосс с дочерью

Тем временем Лила появилась в блестящем черном мини-платье, которое подчеркивало ее длинные ноги, в сочетании с черным пиджаком.

Пойдя по стопам мамы, юная звезда признавалась: "Когда я была младше, я не думала об этом, потому что мама не разрешала мне идти в индустрию". Впрочем, со временем мама Лилы создала собственное агентство, которому доверила карьеру единственной дочери.

"Когда она создала свое агентство, она расслабилась, потому что знала, что сможет контролировать все, и они будут заботиться обо мне", — говорила Лила.

Напомним, Кейт Мосс с дочкой снялась для рекламного кампейна модного дома.

Также Фокус писал о появлении Кейт Мосс на Парижской неделе моды.