Кейт Мосс с дочерью Лилой стали лицами нового кампейна Fendi (фото)
Звезда подиумов и ее единственная наследница продемонстрировали дорогие кожаные сумки итальянского дома моды. Они в очередной раз поразили своим сходством.
50-летняя британская супермодель Кейт Мосс объединила усилия с 21-летней дочерью Лилой, чтобы создать новую стильную кампанию для линейки сумок Peekaboo от Fendi.
Кейт излучала изысканность в свитерах и стильном плаще, позируя с дорогими кожаными сумками бренда.
Автором кадров стал Крейг Макдин.
Тем временем Лила продемонстрировала декольте в глубокой блузке и полупрозрачной юбке.
Дуэт позировал, обняв друг друга, фиксируя камеру взглядом. Лилу давно сравнивают с ее знаменитой матерью из-за поразительного сходства.
Единственная дочь Кейт Мосс снялась в кампании французского бренда Maje, а сейчас участвует в нескольких эксклюзивных показах Недели моды в Париже и украшает обложки глянца вместе со звездной мамой.
После того, как в 15 лет Лила подписала контракт с агентством Кейт Мосс, она стала лицом Marc Jacobs Beauty.
В 2020 году юная звезда дебютировала на подиуме для итальянского дома моды Miu Miu, стала амбассадором YSL и прошлась по розовой дорожке для Victoria's Secret World Tour.
Отчеты собственной компании Лилы Grace Grove Ltd показывают, что ее зарплата подскочила с £129 458 в 2022 году до £359 433 в 2023 году.
Напомним, как Кейт Мосс отметила 50-летие в Париже.
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