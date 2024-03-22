Дочь Кейт Мосс снялась в чувственной фотосессии для глянца (фото)

Лила пошла по стопам своей звездной матери. Она предстала в фотосессии на тему английского кантри.

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21-летняя английская модель Лила Мосс снялась для последнего выпуска британского Vogue.

Дочь супермодели Кейт Мосс показала, что унаследовала эффектную внешность матери в фотосессии на тему английского кантри. К Лиле присоединился ее друг и коллега Луи Бейнс, когда они позировали на территории загородного дома в Эдеме.

На одном кадре юная звезда демонстрировала драпированный зеленый топ и юбку с рюшами, накинув на плечи темно-коричневый вельветовый пиджак.

Лила уложила свои длинные светлые волосы в гофрированный стиль, популярный в 90-х, эпоху, когда ее мать обрела мировую известность.

Лила Мосс

Пойдя по стопам Кейт Мосс, юная модель признавалась: "Когда я была младше, я не думала об этом, потому что мама не разрешала мне идти в индустрию". Впрочем, со временем мама Лилы создала собственное агентство, которому доверила карьеру наследницы.

"Когда она создала свое агентство, она расслабилась, потому что знала, что сможет контролировать все, и они будут заботиться обо мне", — рассказывала дочь супермодели.

Кейт Мосс с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Лила Мосс снялась для итальянского глянца с котом.

Также Фокус писал о критике обложки британского Vogue, на которой появилась Кейт Мосс с дочкой.