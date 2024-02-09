Кайя и Лила: британский Vogue обвинили в кумовстве

На одной обложке глянца собрались сорок икон моды. Впрочем, пользователи сети считают, что некоторые были лишними.

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Последняя обложка Эдварда Эннинфула для британского Vogue получила волну хейта за то, что она включила "непо-детей" в список "40 легендарных женщин". Об этом пишет Daily Mail.

Эдвард Эннинфул, первый темнокожий редактор издания, после более шести лет работы с British Vogue объявил, что он уходит в отставку, чтобы занять новую глобальную роль в издательстве Conde Nast. И чтобы его последняя обложка запомнилась надолго, он собрал Опру Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Майли Сайрус, Джиджи Хадид и других звезд в одной комнате, чтобы они позировали для особого снимка.

Последняя обложка Эдварда Эннинфула для British Vogue

Однако многие в социальных сетях удивленно отреагировали, когда увидели незнакомые лица на обложке с надписью "легенды". Ведь для фото также позировали дочери некоторых культовых моделей. В частности, Кайя Гербер (наследница Синди Кроуфорд), Лила Мосс (наследница Кейт Мосс).

Люди удивляются, что таких звезд, как Наоми Кэмпбелл и Серена Уильямс, можно отнести к одной категории с ними.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Хотя обе юные знаменитости работают моделями, пользователи сети считают, что ни одна из них не достигла статуса "легенды", как их родители, и сказали, что они не заслужили свое место на культовой обложке.

Лила Мосс Фото: lilamoss

Один человек написал: "Что там делают дочери Кейт и Синди??? Они уже Иконы??? Конечно, нет!!!"

Напомним, Кайя Гербер получила главную роль в кино.

Также Фокус писал о том, как Лила Мосс повторила культовый образ Кейт Мосс.