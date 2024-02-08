Конец эпохи: Vogue снял для обложки 40 модных икон (фото, видео)

Выпуск станет последним для Эдварда Эннинфула. Он пробыл на посту главного редактора более шести лет.

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Сорок икон моды позировали для обложки британского Vogue, который стал последним выпуском для главного редактора Эдварда Эннинфула. Об этом сообщается на странице глянца в Instagram.

"Конец эпохи. После шести с половиной лет и 153 звезд с обложек — среди которых 40 легендарных женщин, которые сфотографировались вместе в Нью-Йорке для нашего выпуска за март 2024 года — 76-е и последнее для Эдварда Эннинфула издание British Vogue", — отметили журналисты глянца.

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Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)

После возникновения идеи снять такое количество звезд мирового масштаба встал вопрос: смогут ли все они собрать вместе в студии на Манхэттене. И все сорок знаменитостей прибыли из Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Милана.

В частности, на особой обложке Vogue появились Виктория Бекхэм, Виттория Черетти (новая девушка Леонардо Ди Каприо), Наоми Кэмпбелл, Джемма Чан, Майли Сайрус, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Майли Сайрус, Сальма Хайек, Дуа Липа, Кейт Мосс с дочкой Лилой, Амбер Валетта, Аня Тейлор-Джой, Серена Уильямс, Опра Уинфри, Ирина Шейк и другие.

Последняя обложка британского Vogue для Эдварда Эннинфула

"Имею честь присоединиться к этим женщинам на обложке British Vogue в этом месяце — 40 икон от Steven Meisel Official", — прокомментировала фотосессию американская супермодель Синди Кроуфорд.

Синди Кроуфорд

В частности, в сети появилось видео с бэкстейджем съемки сорока культовых женщин.

Съемка последней обложки британского Vogue для Эдварда Эннинфула

Интересно, что актриса Сальма Хайек и супермодель Линда Евангелиста также позировали на совместном фото. Сальма — нынешняя жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, от которого она воспитывает дочь Валентину. А Линда — его бывшая возлюбленная. От союза бизнесмена и звезды подиумов подрастает сын Огюстен.

Сальма Хайек и Линда Евангелиста

"Мода может изменить мир, если у вас есть кто-то, кто использует ее целенаправленно и намеренно", — рассказывает одна из героинь легендарной обложки, журналистка Опра Уинфри.

Джейн Фонда и Опра Уинфри

Об отставке Эдварда Эннинфула стало известно осенью 2023 года. Его заменит первая чернокожая женщина в Vogue — Чиома Ннади. Впрочем, официально она будет выполнять роль "руководительницы редакционного контента". А главным редактором будет сама Анна Винтур.

Кейт Мосс, Виктория Бекхэм и Кристи Терлингтон

Эта работа также станет частью изменений, в ходе которых редакторы европейских изданий Vogue были заменены глобальными руководителями после реструктуризации компании Conde Nast в 2020 году.

Съемка последней обложки британского Vogue для Эдварда Эннинфула

Эдвард Эннинфул стал первым чернокожим мужчиной, который возглавил Vogue в 2017 году.

Джулия Робертс и Эдвард Эннинфул

Напомним, Джулия Робертс появилась на Парижской неделе моды в компании Эдварда Эннинфула.

Также Фокус писал о назначении на должность главного редактора британского Vogue Чиомы Ннади.