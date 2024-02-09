Кайя та Ліла: британський Vogue звинуватили в кумівстві

На одній обкладинці глянцю зібралися сорок ікон моди. Втім, користувачі мережі вважають, що дехто був зайвим.

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Остання обкладинка Едварда Еннінфула для британського Vogue отримала хвилю хейту за те, що вона включила "непо-дітей" до списку "40 легендарних жінок". Про це пише Daily Mail.

Едвард Еннінфул, перший темношкірий редактор видання, після понад шести років роботи з British Vogue оголосив, що він йде у відставку, щоб зайняти нову глобальну роль у видавництві Conde Nast. І щоб його остання обкладинка запам’яталася надовго, він зібрав Опру Вінфрі, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Майлі Сайрус, Джіджі Хадід та інших зірок в одній кімнаті, щоб вони позувати для особливого знімка.

Остання обкладинка Едварда Еннінфула для British Vogue

Проте багато хто в соціальних мережах здивовано відреагував, коли побачив незнайомі обличчя на обкладинці з написом "легенди". Адже для фото також позували доньки деяких культових моделей. Зокрема, Кайя Гербер (спадкоємиця Сінді Кроуфорд), Ліла Мос (спадкоємиця Кейт Мосс).

Люди дивуються, що таких зірок, як Наомі Кемпбелл і Серена Вільямс, можна віднести до однієї категорії з ними.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Хоча обидві юні знаменитості працюють моделями, користувачі мережі вважають, що жодна з них не досягла статусу "легенди", як їхні батьки, і сказали, що вони не заслужили своє місце на культовій обкладинці.

Ліла Мосс Фото: lilamoss

Одна людина написала: "Що там роблять дочки Кейт і Сінді??? Вони вже Ікони??? Звичайно, ні!!!"

Нагадаємо, Кайя Гербер отримала головну роль у кіно.

Також Фокус писав про те, як Ліла Мосс повторила культовий образ Кейт Мосс.