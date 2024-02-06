Кайя Гербер отримала першу головну роль у кіно (відео)

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд спочатку стала зіркою подіуму, а тепер вирішила спробувати себе в кіно. Вона з'явиться в новому комедійному серіалі.

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Модель Кайя Гербер, дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, отримала свою першу серйозну роль у кіно. Вона знялася в новому серіалі "Палм-Рояль" від Apple TV+. Про це пише Daily Mail.

Показ шоу стартує 20 березня. Комедійний міні-серіал, заснований на романі Джульєт Макденіел "Містер і місіс Американський пиріг".

За сюжетом Максим Сіммонс прагне закріпитися у вищому суспільстві Палм-Біч, у процесі дізнаючись, на що вона готова і не готова піти заради цього. Дія відбувається в 1969 році.

Трейлер серіалу "Палм-Рояль"

Головні ролі виконали Крістен Віг, Лора Дерн, а Рікі Мартін з'явиться в ролі офіціанта.

Кайю Гербер можна побачити на кількох кадрах у першому трейлері, який вийшов напередодні. В одній зі сцен вона була одягнена в яскраве вбрання танцівниці.

Кайя Гербер у серіалі "Палм-Рояль" Фото: Apple TV+

Кайя раніше з'являлася в епізодичних ролях, наприклад у фільмі "Вавилон", але скоро вона з'явиться в 10 сезоні серіалу "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів". Але поки що ролі Кайї були епізодичними. А дівчині, схоже, сподобалося зніматися в кіно, тож вона стала ставитися до цього серйозніше.

До слова, її мати, Сінді Кроуфорд, також пробувала себе в кіно. У 1995 році вона зіграла в картині "Чесна гра", а також озвучувала репортерку в двох епізодах мультсеріалу "Справжні мисливці за привидами". І з'являлася в одному з епізодів 6 сезону серіалу "Місто хижачок", де фактично зіграла себе: їй дісталася роль моделі.

Нагадаємо, Кайя Гербер — американська модель.

Кайя Гербер зі своєю знаменитою матір'ю Фото: Getty Images

Вона дочка супермоделі Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, який запустив бренд Casamigos разом із Джорджем Клуні.

Знявшись у серії рекламних кампаній модних брендів з моменту дебюту на Тижні моди 2017 року, Гербер виграла премію "Модель року" на церемонії вручення нагород British Fashion Awards.

У липні 2019 року знялася в кліпі Джона Етерлі на пісню "Burnout"

Вона зустрічалася з Джейкобом Елорді та Пітом Девідсоном. Зараз вона у стосунках з Остіном Батлером.

Нагадаємо, нещодавно Батлер і Кайя разом відвідали прем'єру фільму "Хлопці в човні".