Красуня Кайя Гербер знову підкорила світ моди (фото)

Від моделінгу й акторської майстерності до керівництва книжковим онлайн-клубом — і це, найімовірніше, далеко не все, що можна буде дізнатися про Кайю Гербер.

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У 2017 році вона дебютувала на показі колекції Рафа Сімонса для Calvin Klein, а вже незабаром дефілювала для Burberry, Marc Jacobs, Alexander Wang, Prada, Chanel, Fendi, Moschino й не тільки. Сьогодні у свої 22 роки вона прикрашає обкладинки найвідоміших світових видань, знімається в кампейнах найгучніших брендів, а віднедавна дедалі більше цікавиться акторством і пише есе, які, хтозна, можуть перерости в мемуари.

І це все — про Кайю Гербер, гідну спадкоємицю зіркової матері Сінді Кроуфорд, про яку пишуть чимало глянців, як-от Elle.

Нова фотосесія Кайї Гербер в Elle Нова фотосесія Кайї Гербер в Elle Нова фотосесія Кайї Гербер в Elle Нова фотосесія Кайї Гербер в Elle Нова фотосесія Кайї Гербер в Elle

Хто така Кайя?

Ця юна висхідна зірка подіумів — перша модель, яка народилася у 2000-х і потрапила в так звану "велику четвірку": обкладинки Vogue в американській, британській, французькій та італійській версіях. Кайя почала працювати в модельному бізнесі в 10 років, а 2015 року вже підписала контракт з IMG, одним із найбільших модельних агентств галузі. Тож і середню школу в Малібу довелося закінчувати онлайн.

Попри те, що Кайя не вчиться у виші, вона захоплена освітою та має славу завзятої читачки. Коли вона переїхала з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, дівчина з одержимістю відвідувала книжкові магазини, і її рідко можна було побачити за лаштунками показів мод без книги в руці. Так під час карантину їй прийшла ідея створити власний книжковий онлайн-клуб.

Кайя веде Instagram Lives, спілкуючись із найрізноманітнішими підписниками, яких у неї понад 9,6 мільйона. Головна тема — дослідження романів, які вона рекомендує до прочитання. А ще Кайя любить подорожувати, отримуючи в поїздках життєві навички й дорослішаючи, як стверджує вона.

Двійник Сінді, як часом називають Кайю, цінує свої стосунки з матір'ю, яка, за словами дівчини, дала їй неоціненні професійні та життєві поради. Саме Сінді навчила доньку вести щоденник, що дасть змогу в майбутньому не лише пригадати найкращі моменти й у своїй кар'єрі, і в житті, а й зафіксувати їх як спогади. Уже сьогодні Кайя має збірки різноманітних есеїв, які здебільшого присвячені почуттям і відчуттям.

Юна модель затребувана на багатьох модельних майданчиках. Ще в підлітковому віці вона зібрала разюче портфоліо, працюючи для таких брендів як Chanel, Miu Miu, Marc Jacobs і Burberry, і навіть здобула 2018 року нагороду "Модель року" за версією Fashion Awards.

Але це лише верхівка айсберга порівняно з усім іншим, чого Кайя досягла до 22 років, — від моделінгу й акторської майстерності до керівництва книжковим онлайн-клубом. І, найімовірніше, це далеко не все, що можна буде дізнатися про Кайю Гербер.

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