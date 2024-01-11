53-річна Наомі Кемпбелл продемонструвала свою гнучкість (фото)

Зірка глянців відвідала заняття з йоги в Дубаї. Знаменитість приміряла світлий комплект.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала свою неймовірну гнучкість під час заняття йогою в FitnGlam у Дубаї. Знімками з тренування зірка подіумів ділиться в Instagram з понад 16 млн підписників.

Знаменитість китайсько-ямайського походження була в білій безрукавці, яку вона поєднала зі спідницею в тон, коли вона підняла ноги над головою, лежачи на килимку.

Наомі залишила своє довге темне волосся розпущеним під час заняття. Згодом вона підійшла до рецепції закладу з чорною сумочкою та в темних окулярах.

"Моє щасливе місце! Тільки жінки!!" — написала мама двох дітей.

Наомі Кемпбелл

"Ці ніжки такі гарні", "Не легко бути дівою….", "Я так сумую за твоїми відео з тренувань", — коментують нові фото знаменитості її прихильники.

Кемпбелл уже двічі стала мамою. Дівчинку у 2021 році та хлопчика у 2023 році їй народили сурогатні матері. Втім, обличчя спадкоємців модель не показує публіці, зберігаючи приватність дітей. Також не відомо, хто є батьками доньки та сина Наомі.

Наомі Кемпбелл з донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії для рекламного кампейну відомого бренду.

Також Фокус писав про чутки, нібито Наомі Кемпбелл вийшла заміж.