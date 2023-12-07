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Стиль життя

Наомі Кемпбелл вшанувала памʼять Нельсона Мандели (фото)

Нельсон Мандела та Наомі Кемпбелл, роковини смерті нельсона мандели, південна африка, звʼязок наомі кемпбелл з ПАР
Фото: Naomi Campbell/Instagram | Нельсон Мандела та Наомі Кемпбелл

Африканський лідер пішов із життя у 2013 році.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вшанувала памʼять Нельсона Мандели в десяті роковини його смерті. Архівними кадрами з експрезидентом ПАР та правозахисником знаменитість поділилася в соцмережі.

"10 років. Ти все ще живий у моєму серці та думках", — написала модель.

Зазначимо, що Мандела пішов із життя 5 грудня 2013 року.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження неодноразово розповідала, як її надихав африканський лідер.

"Він завжди зі мною", — зізнавалася вона.

Покійний Нельсон Мандела навіть вважав Наомі своєю названою (почесною) онукою. А британська зірка згадувала про нього так: "Дідусь був дуже харизматичним і добродушним. Я гадки не мала, що пізніше у нас будуть такі теплі сімейні стосунки".

Нельсон Мандела та Наомі Кемпбелл

У 1998 Кемпбелл навіть умовила креативного директора Versace провести показ у Кейптауні, столиці ПАР.

"Наомі, дякую вам за те, що ви надихаєте всіх чорних жінок по всьому світу. Повірте, Тата дивиться на вас зверху. Він так вас любив", "Рани, які не заживають", — коментують публікацію моделі її підписники.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл спровокувала чутки про своє одруження.

Також Фокус писав про зустріч Наомі Кемпбелл з президентом Франції.