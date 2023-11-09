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Стиль життя

Наомі Кемпбелл оголилася для кампейну Alexander Wang (фото)

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Фото: alexanderwangny\Instagram | Наомі Кемпбелл

Легендарна зірка подіумів постала в одних шипах.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл повністю оголилася для нового кампейну Alexander Wang. Знімками ділиться американський бренд у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

"Велична ікона: Наомі перетворена", — коментують сміливий образ Наомі представники Alexander Wang.

Перед обʼєктивами камер зірка подіумів китайсько-ямайського походження постала повністю оголеною, укрившись шипами по всьому тілу. Вона тримала в руках чорну лаконічну сумочку та взула туфлі на підборах. Модель прикрила груди однією рукою.

Зокрема Кемпбелл продемонструвала нову коротку зачіску. Ймовірно, це перука.

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Наомі Кемпбелл

"Найприголомшливіша модель!!", "Буквально, ніхто не робить так, як вона", "Дайте нам більше Наомі. Де більше фото", — реагують на нову зйомку британської супермоделі користувачі мережі.

На іншому фото мама двох дітей дивилася зосереджено вбік.

Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл зустрілася з французьким президентом.

Також Фокус писав про появу Наомі Кемпбелл на показі Hugo Boss.