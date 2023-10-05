Наомі Кемпбелл зустрілася з Емманюелем Макроном (фото)

Зустріч супермоделі та президента Франції відбулася в Єлисейському палаці.

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53-річна британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл зустрілася з французьким президентом Емманюелем Макроном у рамках Тижня моди в Парижі. Про це зірка подіумів розповіла у своєму Instagram.

"Дякую, пане Президенте та пані Бріджит Макрон. Мала честь бути запрошеною на вечерю, щоб відзначити досконалість французької моди", — прокоментувала зустріч знаменитість китайсько-ямайського походження, показавши фото з Єлисейського палацу.

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Наомі Кемпбелл знялася для китайського глянцю (фото)

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Наомі Кемпбелл зустрілася з президентом Франції

"Іншої ніколи не буде!!!!! Твоя краса випромінюється зсередини", "Ви були ідеальною гостею, тому що ви дуже важливі для цієї галузі і ви робите чудову роботу для неї", "Наомі, спитайте його, коли він планує дбати про свою країну? Це хаос… Дякую", — коментують публікацію супермоделі її підписники.

Наомі Кемпбелл

"Тиждень моди в Парижі щойно став свідком надзвичайного дебюту, який нас усіх захоплив. Знайомтесь, Torishéju Dumi, яскрава чорна жінка-модельєрка, чий бренд @_torisheju_ увійшов в історію цього тижня", — розповіла про один з показів у рамках Паризького тижня моди Кемпбелл та показала кадри події.

Нагадаємо, 53-річна Наомі Кемпбелл приміряла сріблясту мінісукню.

Також Фокус писав про нову зачіску Наомі Кемпбелл.