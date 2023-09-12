53-річна Наомі Кемпбелл постала в сріблястій мінісукні (фото)
Знаменитість показала результати своєї співпраці з відомим брендом з Великобританії.
53-річна британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл постала в сріблястій мінісукні. Знімками з нової колекції PrettyLittleThing зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з понад 15 млн підписників.
Знаменитість китайсько-ямайського походження приміряла низку образів зі своєї колаборації з модним британським брендом. Зокрема вона постала у стильному чорному тренчі, сріблястій мінісукні, довгій чорній сукні з глибоким декольте, сукні зі зміїним принтом, шовковій молочній сукні.
"@prettylittlething X Наомі Кемпбелл", — лаконічно підписала публікацію бізнеследі та мама двох дітей.
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"Вражаюче", "Богиня, Ікона, Легенда, Ви просто неймовірні", "Така гарна, люблю текстурне хвилясте волосся", — коментують зйомку Наомі її фанати.
Нова колекція британського бренду та супермоделі віддає "данину спадщині Наомі та її культовому фірмовому стилю за доступною ціною".
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл привітала Бейонсе із 42-річчям.
Також Фокус писав про дворічну доньку Наомі Кемпбелл, яку вона практично не показує публіці.