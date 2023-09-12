53-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в серебристом мини-платье (фото)
Знаменитость показала результаты своего сотрудничества с известным брендом из Великобритании.
53-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл предстала в серебристом мини-платье. Снимками из новой коллекции PrettyLittleThing звезда подиумов делится в своем Instagram с более 15 млн подписчиков.
Знаменитость китайско-ямайского происхождения примерила ряд образов из своей коллаборации с модным британским брендом. В частности, она предстала в стильном черном тренче, серебристом мини-платье, длинном черном платье с глубоким декольте, платье со змеиным принтом, шелковом молочном платье.
"@prettylittlething X Наоми Кэмпбелл", — лаконично подписала публикацию бизнес-леди и мама двоих детей.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
"Впечатляюще", "Богиня, Икона, Легенда, Вы просто невероятны", "Такая красивая, люблю текстурные волнистые волосы", — комментируют съемку Наоми ее фанаты.
Новая коллекция британского бренда и супермодели отдает "дань наследию Наоми и ее культовому фирменному стилю по доступной цене".
Напомним, Наоми Кэмпбелл поздравила Бейонсе с 42-летием.
Также Фокус писал о двухлетней дочери Наоми Кэмпбелл, которую она практически не показывает публике.