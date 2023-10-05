Наоми Кэмпбелл встретилась с Эммануэлем Макроном (фото)

Встреча супермодели и президента Франции состоялась в Елисейском дворце.

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53-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл встретилась с французским президентом Эммануэлем Макроном в рамках Недели моды в Париже. Об этом звезда подиумов рассказала в своем Instagram.

"Спасибо, господин Президент и госпожа Бриджит Макрон. Имела честь быть приглашенной на ужин, чтобы отметить совершенство французской моды", — прокомментировала встречу знаменитость китайско-ямайского происхождения, показав фото из Елисейского дворца.

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Наоми Кэмпбелл встретилась с президентом Франции

"Другой никогда не будет!!!!! Твоя красота излучается изнутри", "Вы были идеальной гостьей, потому что вы очень важны для этой отрасли и вы делаете замечательную работу для нее", "Наоми, спросите его, когда он планирует заботиться о своей стране? Это хаос... Спасибо", — комментируют публикацию супермодели ее подписчики.

Наоми Кэмпбелл

"Неделя моды в Париже только что стала свидетелем необычного дебюта, который нас всех восхитил. Знакомьтесь, Torishéju Dumi, яркая черная женщина-модельер, чей бренд @_torisheju_ вошел в историю этой недели", — рассказала об одном из показов в рамках Парижской недели моды Кэмпбелл и показала кадры события.

Напомним, 53-летняя Наоми Кэмпбелл примерила серебристое мини-платье.

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