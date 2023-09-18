Наоми Кэмпбелл дебютировала с новой прической (фото)

Знаменитость посетила мероприятие в рамках Лондонской недели моды.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала трендовую прическу на осень 2023 года. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram с более чем 15 млн подписчиков.

Мама двоих детей накануне посетила MAINS Runway Show во время Лондонской недели моды в The Banking Hall. На публике модель китайско-ямайского происхождения появилась в стильном черном брючном костюме. Волосы Кэмпбелл распустила, продемонстрировав свою новую челку, зачесанную на бок. Кстати, недавно принцесса Уэльская Кейт Миддлтон продемонстрировала свою новую прическу с немного другой челкой.

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Наоми Кэмпбелл в полупрозрачном платье вышла на подиум (фото)

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Наоми Кэмпбелл

К лондонскому образу Наоми добавила массивные солнцезащитные очки, несмотря на то, что показ проходил в вечернее время дня.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Фанаты британской супермодели положительно оценили ее новый образ и прическу.

"Наоми, ты такая красивая", "Эта новая прическа", "Роскошная икона", — пишут фолловеры звезды подиумов в комментариях к новой публикации.

Напомним, Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в серебристом мини-платье.

Также Фокус писал об особенностях путешествий Наоми Кэмпбелл с ее первенцем.