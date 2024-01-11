53-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою гибкость (фото)

Звезда глянцев посетила занятия по йоге в Дубае. Знаменитость примерила светлый комплект.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою невероятную гибкость во время занятия йогой в FitnGlam в Дубае. Снимками с тренировки звезда подиумов делится в Instagram с более 16 млн подписчиков.

Знаменитость китайско-ямайского происхождения была в белой безрукавке, которую она сочетала с юбкой в тон, когда она подняла ноги над головой, лежа на коврике.

Наоми оставила свои длинные темные волосы распущенными во время занятия. Впоследствии она подошла к рецепции заведения с черной сумочкой и в темных очках.

"Мое счастливое место! Только женщины!!!" — написала мама двоих детей.

Наоми Кэмпбелл

"Эти ножки такие красивые", "Не легко быть девой....", "Я так скучаю по твоим видео с тренировок", — комментируют новые фото знаменитости ее поклонники.

Кэмпбелл уже дважды стала мамой. Девочку в 2021 году и мальчика в 2023 году ей родили суррогатные матери. Впрочем, лица наследников модель не показывает публике, сохраняя приватность детей. Также не известно, кто является родителями дочери и сына Наоми.

Наоми Кэмпбелл с дочерью Фото: Naomi Campbell/Instagram

Напомним, Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для рекламного кампейна известного бренда.

Также Фокус писал о слухах, якобы Наоми Кэмпбелл вышла замуж.