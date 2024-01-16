Красотка Кайя Гербер снова покорила мир моды (фото)

От моделирования и актерского мастерства до руководства книжным онлайн-клубом — и это, скорее всего, далеко не все, что можно будет узнать о Кайе Гербер.

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В 2017 году она дебютировала на показе коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein, а уже вскоре дефилировала для Burberry, Marc Jacobs, Alexander Wang, Prada, Chanel, Fendi, Moschino и не только. Сегодня, в свои 22 года, она украшает обложки самых известных мировых изданий, снимается в кампейнах самых громких брендов, а с недавнего времени все больше интересуется актерством и пишет эссе, которые, поди знай, могут перерасти в мемуары.

И это все — о Кайе Гербер, достойной наследнице звездной матери Синди Кроуфорд, о которой пишут многие глянцы, такие как Elle.

Новая фотосессия Кайи Гербер в Elle Новая фотосессия Кайи Гербер в Elle Новая фотосессия Кайи Гербер в Elle Новая фотосессия Кайи Гербер в Elle Новая фотосессия Кайи Гербер в Elle

Кто такая Кайя?

Эта юная восходящая звезда подиумов, первая модель, родившаяся в 2000-х и попавшая в так называемую "большую четверку" — обложки Vogue в американской, британской, французской и итальянской версиях. Кайя начала работать в модельном бизнесе в 10 лет, а в 2015 году уже подписала контракт с IMG, одним из крупнейших модельных агентств отрасли. Поэтому и среднюю школу в Малибу пришлось заканчивать в онлайне.

Несмотря на то, что Кайя не учится в вузе, она увлечена образованием и слывет заядлым читателем. Когда она переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, девушка с одержимостью посещала книжные магазины и ее редко можно было увидеть за кулисами показов мод без книги в руке. Таким образом во время карантина ей пришла идея создать собственный книжный онлайн-клуб.

Кайя ведет Instagram Lives, общаясь с самыми различными подписчиками, которых у нее более 9,6 миллиона. Главная тема — исследования романов, которые она рекомендует к прочтению. А еще Кайя любит путешествовать, получая в поездках жизненные навыки и взрослея, как утверждает она.

Двойник Синди, как подчас называют Кайю, ценит свои отношения с матерью, которая, по словам девушки, дала ей неоценимые профессиональные и житейские советы. Именно Синди научила дочь вести дневник, что позволит в будущем не только вспомнить лучшие моменты и в своей карьере, и в жизни, но и зафиксировать их как мемуары. Уже сегодня у Кайи есть сборники различных эссе, которые в основном посвящены чувствам и ощущениям.

Юная модель востребована на многих модельных площадках. Еще в подростковом возрасте она собрала впечатляющее портфолио, работая для таких брендов, как Chanel, Miu Miu, Marc Jacobs и Burberry, и даже получила в 2018 году награду "Модель года", по версии Fashion Awards.

Но это всего лишь верхушка айсберга по сравнению со всем остальным, чего Кайя достигла к 22 годам — от моделирования и актерского мастерства до руководства книжным онлайн-клубом. И, скорее всего, это далеко не все, что можно будет узнать о Кайе Гербер.

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