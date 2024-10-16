Супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала элегантный вечерний образ (фото)

К звезде подиумов на публике присоединилась актриса Джессика Альба. Они поддержали Диану фон Фюрстенберг на открытии ее выставки.

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Джессика Альба и Синди Кроуфорд посетили открытие выставки "Диана фон Фюрстенберг: Женщины перед модой", которая состоялась в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Альба выбрала для выхода в свет темно-бордовый брючный костюм с черными высокими туфлями на платформе. Она уложила свои волосы легкими волнами и сделала вечерний макияж.

Джессика Альба Фото: Getty Images

Тем временем Синди Кроуфорд надела одно из фирменных платьев с запахом от бельгийского дизайнера, украшенное ее именем, а также продемонстрировала черный клатч и босоножки.

Волосы супермодель оставила распущенными и сделала вечерний макияж. На этот раз дочь знаменитости Кайя Гербер не присоединилась к ней на публике, хотя довольно часто это делает. Девушка пошла по стопам своей звездной мамы и строит карьеру модели.

Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Выставка, которая продлится с 17 октября по 31 августа 2025 года, состоит из четырех тематических разделов и включает более 60 экспонатов из архивов DVF, включая образцы тканей, медиа-детали и информацию о благотворительной работе модельера Дианы фон Фюрстенберг.

Напомним, Синди Кроуфорд вышла на публику с дочкой Кайей.

Также Фокус писал об отдыхе Синди Кроуфорд в Индонезии.