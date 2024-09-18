Супермодель Синди Кроуфорд вышла в свет с дочкой Кайей (фото)

Наследница культовой звезды подиумов пошла по ее стопам. Также Кайя снимается в кино.

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58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд вышла в свет со своей 23-летней дочерью Кайей Гербер. Об этом пишет Daily Mail.

Звездный дуэт заметили в культовом нью-йоркском отеле Chelsea. Синди появилась в зеленом шелковом платье с кружевными элементами, которое она сочетала с кожаной курткой.

Супруга Рэнди Гербера дополнила свой осенний элегантный ансамбль туфлями на каблуках и черной сумкой-клатчем, оставив свои объемные медные пряди распущенными.

Синди Кроуфорд

Тем временем Кайя вышла в белой кружевной полупрозрачной блузке с широкими брюками и каблуками.

Каштановые волосы юной знаменитости были распущены, когда она выходила из ресторана, дополнив свой образ массивным золотым ожерельем и массивными очками.

Кайя Гербер

У Синди Кроуфорд также есть сын Пресли, 25 лет, от ее мужа Рэнди Гербера, за которого супермодель вышла замуж в 1998 году.

Кайя, которая также строит актерскую карьеру, встречается с актером Остином Батлером, который сыграл в "Дюне". Об их отношениях известно еще с конца 2021 года.

Напомним, как 58-летняя Синди Кроуфорд выглядит без макияжа.

Также Фокус писал об отдыхе Синди Кроуфорд в Индонезии.