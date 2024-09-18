Супермодель Сінді Кроуфорд вийшла у світ з донькою Кайєю (фото)

Спадкоємиця культової зірки подіумів пішла її стопами. Також Кайя знімається в кіно.

Related video

58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд вийшла у світ зі своєю 23-річною донькою Кайєю Гербер. Про це пише Daily Mail.

Зірковий дует помітили в культовому нью-йоркському готелі Chelsea. Сінді зʼявилася в зеленій шовковій сукні з мереживними елементами, яку вона поєднувала зі шкіряною курткою.

Дружина Ренді Гербера доповнила свій осінній елегантний ансамбль туфлями на підборах і чорною сумкою-клатчем, залишивши свої об’ємні мідні пасма розпущеними.

Сінді Кроуфорд

Тим часом Кайя вийшла в білій мереживній напівпрозорій блузці з широкими штанами та підборами.

Каштанове волосся юної знаменитості було розпущене, коли вона виходила з ресторану, доповнивши свій образ масивним золотим намистом і масивними окулярами.

Кайя Гербер

У Сінді Кроуфорд також є син Преслі, 25 років, від її чоловіка Ренді Гербера, за якого супермодель вийшла заміж у 1998 році.

Кайя, яка також будує акторську карʼєру, зустрічається з актором Остіном Батлером, який зіграв у "Дюні". Про їхні стосунки відомо ще з кінця 2021 року.

Нагадаємо, як 58-річна Сінді Кроуфорд виглядає без макіяжу.

Також Фокус писав про відпочинок Сінді Кроуфорд в Індонезії.