Супермодель Сінді Кроуфорд вийшла у світ з донькою Кайєю (фото)
Спадкоємиця культової зірки подіумів пішла її стопами. Також Кайя знімається в кіно.
58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд вийшла у світ зі своєю 23-річною донькою Кайєю Гербер. Про це пише Daily Mail.
Зірковий дует помітили в культовому нью-йоркському готелі Chelsea. Сінді зʼявилася в зеленій шовковій сукні з мереживними елементами, яку вона поєднувала зі шкіряною курткою.
Дружина Ренді Гербера доповнила свій осінній елегантний ансамбль туфлями на підборах і чорною сумкою-клатчем, залишивши свої об’ємні мідні пасма розпущеними.
Тим часом Кайя вийшла в білій мереживній напівпрозорій блузці з широкими штанами та підборами.
Каштанове волосся юної знаменитості було розпущене, коли вона виходила з ресторану, доповнивши свій образ масивним золотим намистом і масивними окулярами.
У Сінді Кроуфорд також є син Преслі, 25 років, від її чоловіка Ренді Гербера, за якого супермодель вийшла заміж у 1998 році.
Кайя, яка також будує акторську карʼєру, зустрічається з актором Остіном Батлером, який зіграв у "Дюні". Про їхні стосунки відомо ще з кінця 2021 року.
Нагадаємо, як 58-річна Сінді Кроуфорд виглядає без макіяжу.
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