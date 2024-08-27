58-річна Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу (фото)

Знаменитість прощається з літом 2024 року. Вона провела час з чоловіком Ренді Гербером.

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58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу. Знімками з літнього відпочинку зірка подіміумів ділиться в Instagram з понад 8 млн підписників.

"Дякую за ще одне чудове літо. До наступного року…" — написала мама двох дітей.

На одному з фото Сінді Кроуфорд позувала в басейні під час заходу сонця. Знаменитість повністю відмовилася від декоративної косметики, вона зібрала волосся в пучок. А на руці супермоделі була лаконічна каблучка.

Зокрема, на кадрах зʼявився другий чоловік Кроуфорд Ренді Гербер, з яким вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. Подружжя трималося за руки на фоні водойми.

Окрім цього, Сінді каталася на сапі та показала дорослих сина та доньку в закладі.

Сінді Кроуфорд

Зазначимо, що Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер одружені з 1998 року. Вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. До цього зірка подіумів та глянців була одружена з актором Річардом Гіром.

Донька Сінді будує карʼєру в модельній галузі, як і син. Також Кайя, яка зустрічається з Остіном Батлером, знялася в серіалі "Палм-Рояль", у фільмі "Вавилон", у серіалі "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів".

Нагадаємо, Кайя Гербер відзначила день народження свого бойфренда Остіна Батлера.

Також Фокус детальніше писав про роман Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.