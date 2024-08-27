58-летняя Синди Кроуфорд показала себя без макияжа (фото)

Знаменитость прощается с летом 2024 года. Она провела время с мужем Рэнди Гербером.

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58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд показала себя без макияжа. Снимками с летнего отдыха звезда подиумов делится в Instagram с более 8 млн подписчиков.

"Спасибо за еще одно замечательное лето. До следующего года..." — написала мама двоих детей.

На одном из фото Синди Кроуфорд позировала в бассейне во время заката. Знаменитость полностью отказалась от декоративной косметики, она собрала волосы в пучок. А на руке супермодели было лаконичное кольцо.

В частности, на кадрах появился второй муж Кроуфорд Рэнди Гербер, с которым они стали родителями двоих детей — дочери Кайи и сына Пресли. Супруги держались за руки на фоне водоема.

Кроме этого, Синди каталась на сапе и показала взрослых сына и дочь в заведении.

Синди Кроуфорд

Отметим, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер женаты с 1998 года. Они стали родителями двоих детей — дочери Кайи и сына Пресли. До этого звезда подиумов и глянца была замужем за актером Ричардом Гиром.

Дочь Синди строит карьеру в модельной отрасли, как и сын. Также Кайя, которая встречается с Остином Батлером, снялась в сериале "Палм-Рояль", в фильме "Вавилон", в сериале "Американская история ужасов" и спин-оффе "Американские истории ужасов".

Напомним, Кайя Гербер отметила день рождения своего бойфренда Остина Батлера.

Также Фокус подробнее писал о романе Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.