Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер: что известно о 25-летнем романе звездной пары (фото)

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер поженились в 1998 году, у них двое детей. Они считаются оной из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса.

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Роман американской супермодели Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика, владельца модных ресторанов и ночных клубов Рэнди Гербера — одна из самых продолжительных любовных историй Голливуда, сообщает Рeople.

Пара познакомилась в начале 1990-х, когда Кроуфорд была на пике своей модельной карьеры. В то время у них обоих были другие отношения, Синди была замужем за известным актером Ричардом Гиром. Со временем их дружба Кроуфорд и Гербера переросла в роман, и в 1998 году они поженились.

Свадьба Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера

29 мая 1998 года, когда Кроуфорд было 32, а Герберу 36, пара поженилась на острове Парадайз на Багамах. Брачная церемония, включавшая обмен традиционными свадебными клятвами, прошла на пляже. На торжестве присутствовали около 90 гостей.

Вместо свадебного платья, изготовленного на заказ, Кроуфорд выбрала для пляжного выхода мини-платье от Джона Гальяно. "Я купила платье Джона Гальяно прямо со стойки, потому что свадьба должна была быть тайной. Мы поженились на Багамах на глазах у наших друзей и семьи, и это было настолько особенным — вторая свадьба в моей жизни прошла совсем по-другому", — объяснила она.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: Getty Images

В свадебное меню входили морепродукты, паста, ростбиф и трехъярусный любимым морковный пирог Кроуфорд. Все моменты события молодоженов были засняты известным модным фотографом Артуром Элгортом.

Рождение детей

У Кроуфорд и Гербер в 1999 году родился сын Пресли и дочь Кайя в 2001 году. В обоих случаях это были домашние роды, что было "модно" в то время. Теперь Пресли и Кайя начинают собственную карьеру. Пока Пресли занимается недвижимостью, Кайя работает моделью по примеру своей мамы.

В 2023 году Гербер рассказал журналистам что, несмотря на свои деловые достижения, моментом, которым он больше всего гордится, "определенно женитьба и рождение детей". Кроуфорд и Гербер смогли построить дружную семью, их часто замечают на прогулке с двумя детьми. Сейчас звездные родители помогают сыну и дочери построить успешную карьеру.

Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер с детьми Фото: Getty Images

Секреты счастливого брака Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера

Теперь, когда их дети выросли, пара научилась приспосабливаться к жизни в "пустых гнездах". По словам Кроуфорд, уделять время друг другу было важной частью на протяжении всего брака: "Мы можем пойти прогуляться по пляжу. Это напоминает мне первое наше свидание. Я люблю простоту. И мы не волнуемся за детей, потому что с ними все в порядке. Они занимаются своим делом".

Когда возникают разногласия, модель говорит, что они с мужем уважают мнение друг друга и стараются понять точку зрения каждого. Она также отметила, что дружба, доверие и приоритет близости являются важными частями ее брака.

"Определенно, у нас была химия, но у нас была дружба, и я думаю, что это отличный фундамент для построения брака. Когда вы переживаете стрессовые времена, вы относитесь к хорошему другу с уважением, пониманием и состраданием. Я чувствую, что это помогло нам выдержать 25 лет и некоторые штормы", — поделилась Синди.

Ранее, 15 апреля Синди Кроуфорд показала редкий кадр с мужем-бизнесменом.