Синди Кроуфорд показала редкий кадр с мужем-бизнесменом (фото)

Звездная пара жената более 20 лет. Они воспитали двоих детей — Кайю и Пресли.

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58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд показала редкий кадр с мужем. Снимком звезда подиумов поделилась в Instagram с более 8 млн подписчиков.

На фото Синди позировала в объятиях 61-летнего бизнесмена Рэнди Гербера. Мужчина предстал в белой футболке и светлых шортах, добавив к почти летнему образу кепку, часы и солнцезащитные очки. Он улыбался, когда обнимал свою возлюбленную.

Культовая супермодель для уикенда с мужем выбрала черный топ, полурасстегнутую рубашку и светлые джинсовые мини-шорты. К луку Синди добавила шляпу с широкими полями и массивные темные очки. Судя по всему, супруги отдыхали на яхте.

"Воскресенье веселое с этим парнем", — написала мама двоих детей.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

"Вы выглядите так же, как в 20", "Моя любимая пара на планете — прекрасное сияющее фото с вами — посылаю любовь", "Замечательное фото с вами обоими, надеюсь, у вас было замечательное воскресенье", — комментируют новое фото Кроуфорд ее подписчики в соцсети.

Отметим, что Синди и Рэнди поженились в 1998 году. Через год у супругов родился сын Пресли, а затем дочь Кайя. Оба наследника пошли по стопам звездной матери, строя карьеру в модельной отрасли.

Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Фото: Getty Images

До Рэнди Гербера Синди Кроуфорд была замужем за актером Ричардом Гиром, однако детей от их союза нет.

Напомним, Кайя Гербер рассказала о начале модельной карьеры.

Также Фокус писал о съемке Синди Кроуфорд для глянца.