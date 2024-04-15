Сінді Кроуфорд показала рідкісний кадр з чоловіком-бізнесменом (фото)

Зіркова пара одружена понад 20 років. Вони виховали двох дітей — Кайю та Преслі.

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58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд показала рідкісний кадр з чоловіком. Знімком зірка подіумів поділилася в Instagram з понад 8 млн підписників.

На фото Сінді позувала в обіймах 61-річного бізнесмена Ренді Гербера. Чоловік постав у білій футболці та світлих шортах, додавши до майже літнього образу кепку, годинник та сонцезахисні окуляри. Він посміхався, коли обіймав свою кохану.

Культова супермодель для вікенду з чоловіком обрала чорний топ, напіврозстебнуту сорочку та світлі джинсові мінішорти. До луку Сінді додала капелюха з широкими крисами та масивні темні окуляри. Судячи з усього, подружжя відпочивало на яхті.

"Неділя весела з цим хлопцем", — написала мама двох дітей.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

"Ви виглядаєте так само, як у 20", "Моя улюблена пара на планеті — прекрасне сяюче фото з вами — посилаю любов", "Чудове фото з вами обома, сподіваюсь, у вас була чудова неділя", — коментують нове фото Кроуфорд її підписники в соцмережі.

Зазначимо, що Сінді та Ренді одружилися у 1998 році. Через рік у подружжя народився син Преслі, а згодом донька Кайя. Обоє спадкоємців пішли стопами зіркової матері, будуючи карʼєру в модельній галузі.

Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю Фото: Getty Images

До Ренді Гербера Сінді Кроуфорд була одружена з актором Річардом Гіром, проте дітей від їхнього союзу немає.

Нагадаємо, Кайя Гербер розповіла про початок модельної карʼєри.

Також Фокус писав про зйомку Сінді Кроуфорд для глянцю.