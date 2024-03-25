Сінді Кроуфорд продемонструвала стрункі ноги в новій зйомці (фото)

Знаменитість позувала в Маямі на приватному пляжі. Вона приміряла куртку Gucci.

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58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала стрункі ноги під час нової фотосесії для Remix Magazine. Знімками вона ділиться в Instagram.

"Улюблениця Америки та супермодель OG Сінді Кроуфорд — зірка березневої обкладинки Remix Magazine! Знята на приватному пляжі біля Маямі, Сінді відповідала своєму легендарному статусу. Вона вічно сяє", — написали журналісти видання.

На обкладинці глянцю мама двох дітей постала в бордовій куртці Gucci, демонструючи свої підтягнуті ноги. Сінді розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Сінді Кроуфорд

"Усе ще найкрасивіша жінка в Америці", "Муза", "Дуже гарно", — реагують на зйомку зірки подіумів її фанати.

Сінді Кроуфорд Фото: Скріншот

58-річна Кроуфорд продовжує зніматися для різноманітних глянців. Вона не покидає модельну галузь, а її 22-річна донька Кайя також пішла стопами зіркової мами. Юна знаменитість бере участь у показах мод та прикрашає обкладинки журналів. Спадкоємиця Сінді навіть пробує будувати акторську карʼєру. Нещодавно вона знялася в серіалі "Палм-Рояль".

Кайя Гербер Фото: Instagram/kaiagerber

Окрім Кайї, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер стали батьками сина Преслі. Юнак також будує модельну карʼєру.

Преслі Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер привітали одне одного з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про появу Сінді Кроуфорд на обкладинці глянцю.