Сінді Кроуфорд вийшла у світ з чоловіком та сином (фото)

Зіркова родина підтримала Кайю Гербер на премʼєрі її нового шоу. Юна модель знялася в комедійному серіалі "Палм-Рояль".

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Американська супермодель Сінді Кроуфорд відвідала публічний захід у компанії чоловіка Ренді Гербера та їхнього сина Преслі. Зіркові батьки підтримали доньку Кайю на премʼєрі її серіалу "Палм-Рояль" від Apple TV+. Про це пише People.

У Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, сім’я Гербер йшла по килимовій доріжці вся в темному.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер із сином Преслі Фото: Getty Images

Культова зірка подіумів була в чорній блузці та шкіряній спідниці-олівці, доповнивши образ золотим клатчем. Волосся Сінді уклала легкими хвилями та зробила вечірній макіяж. Тим часом Ренді Гербер та Преслі продемонстрували чорні піджаки та джинси.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер із сином Преслі Фото: Instagram/cindycrawford

Кайя вийшла у світ у блакитній мінісукні Alaïa, що відтворює естетику Palm Royale 60-х. Її вбрання з високим горлом спускалося на один рукав, і юна модель поєднала асиметричний виріб із темнішим поясом з бахромою під ним. Щоб завершити мінімалістичний образ, донька Сінді Кроуфорд одягла пару білих човників.

Кайя Гербер

Після прем'єри Преслі опублікував фото в Instagram, вихваляючи свою молодшу сестру.

"Вітаю зі ще одним приголомшливим досягненням і ще одним кроком до того, щоб заволодіти грою. Я люблю тебе назавжди", — написав син Сінді Кроуфорд.

Преслі та Кайя Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Премʼєра серіалу запланована на 20 березня 2024. Комедійна мінікартина заснована на романі Джульєт Макденіел "Містер і місіс Американський пиріг".

За сюжетом Максим Сіммонс прагне закріпитися у вищому суспільстві Палм-Біч, у процесі дізнаючись, на що вона готова і не готова піти заради цього. Дія відбувається в 1969 році.

Трейлер "Палм-Рояль"

Спадкоємиця Сінді Кроуфорд раніше з'являлася в епізодичних ролях (у фільмі "Вавилон"), також вона знялася в 10 сезоні серіалу "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів".

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер привітали одне одного з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про появу Сінді Кроуфорд на обкладинці глянцю.