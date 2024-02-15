Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер привітали одне одного з Днем закоханих (фото)

Зіркова пара одружилася у 1998 році. Вони стали батьками двох дітей — Кайї та Преслі.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд привітала свого чоловіка Ренді Гербера, 61, з Днем закоханих 2024. Знімком коханого зірка подіумів поділилася в Instagram з понад 8 млн підписників.

"З Днем святого Валентина @randegerber! Якось вдається зберігати спокій навіть через усі злети та падіння життя. Пощастило, щоб у мене був такий партнер у житті і радіти нашим новим пригодам. Я люблю тебе!" — написала мама двох дітей.

Сінді показала чорно-біле фото бізнесмена, на якому він позував у костюмі та сорочці.

"Яке прекрасне зізнання в любові! Це просто зігріло моє серце; так красиво!", "Дуже гарний хлопець", "З Днем святого Валентина вас обох! Нехай ваші нові пригоди зближують вас разом", — приєднуються до привітань у коментарях фоловери супермоделі.

Ренді Гербер Фото: Скріншот

Коханий зірки подіумів своєю чергою показав її архівне фото та написав, що він "щасливий чоловік".

"Справді щасливий чоловік", — підписав Ренді кадр солодощів, які він отримав у подарунок на свято всіх закоханих.

Сінді Кроуфорд Фото: Скріншот Сінді Кроуфорд привітала чоловіка з Днем закоханих Фото: Скріншот

Тим часом Кроуфорд показала, який букет червоних троянд їй подарував коханий.

Чоловік Сінді Кроуфорд привітав її з Днем закоханих Фото: Скріншот

Зіркове подружжя перебуває у шлюбі з 1998 року. Вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. До цього Сінді була одружена з актором Річардом Гіром.

Кайя Гербер Фото: Instagram/kaiagerber

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала знімок з принцесою Діаною.

Також Фокус писав про те, як Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер зустріли Новий 2024 рік.