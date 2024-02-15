Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер привітали одне одного з Днем закоханих (фото)
Зіркова пара одружилася у 1998 році. Вони стали батьками двох дітей — Кайї та Преслі.
57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд привітала свого чоловіка Ренді Гербера, 61, з Днем закоханих 2024. Знімком коханого зірка подіумів поділилася в Instagram з понад 8 млн підписників.
"З Днем святого Валентина @randegerber! Якось вдається зберігати спокій навіть через усі злети та падіння життя. Пощастило, щоб у мене був такий партнер у житті і радіти нашим новим пригодам. Я люблю тебе!" — написала мама двох дітей.
Сінді показала чорно-біле фото бізнесмена, на якому він позував у костюмі та сорочці.
"Яке прекрасне зізнання в любові! Це просто зігріло моє серце; так красиво!", "Дуже гарний хлопець", "З Днем святого Валентина вас обох! Нехай ваші нові пригоди зближують вас разом", — приєднуються до привітань у коментарях фоловери супермоделі.
Коханий зірки подіумів своєю чергою показав її архівне фото та написав, що він "щасливий чоловік".
"Справді щасливий чоловік", — підписав Ренді кадр солодощів, які він отримав у подарунок на свято всіх закоханих.
Тим часом Кроуфорд показала, який букет червоних троянд їй подарував коханий.
Зіркове подружжя перебуває у шлюбі з 1998 року. Вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. До цього Сінді була одружена з актором Річардом Гіром.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала знімок з принцесою Діаною.
Також Фокус писав про те, як Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер зустріли Новий 2024 рік.