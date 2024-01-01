Сінді Кроуфорд у мінісукні зустріла Новий рік з чоловіком (фото)

Культова зірка подіумів та її обранець Ренді Гербер показалися в обіймах у новорічну ніч. Для свята Сінді обрала блискуче вбрання.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд поділилася новорічними кадрами зі своїм чоловіком Ренді Гербером, 61. Знімки культова зірка подіумів опублікувала в Instagram з понад 8 млн підписників.

"Готові до тебе, 2024!" — написала мама двох дітей.

Новорічну ніч Сінді провела в блискучій мінісукні. Її волосся було розпущене. На ногах зірки подіумів 90-х були чорні босоніжки на низьких підборах.

Тим часом американський підприємець обрав для зустрічі Нового 2024-го буденний образ: сорочку з короткими рукавами, штани відтінку хакі та кросівки в тон.

На одному з кадрів Сінді поцілувала свого обранця в щоку.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

"Щасливого Нового року", — написала в коментарях британська супермодель Наомі Кемпбелл.

Кроуфорд та Гербер одружилися у 1998 році. Вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. Спадкоємиця подружжя активно будує карʼєру в модельній галузі. Вона прикрашає обкладинки глянців та бере участь у модних показах.

Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер Фото: Getty Images

До цього союзу Сінді Кроуфорд була одружена з актором Річардом Гіром. Втім, у 1995 році пара розлучилася.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала архівне фото із супермоделлю Ліндою Євангелістою.

Також Фокус писав про появу на публіці Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю.