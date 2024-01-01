Синди Кроуфорд в мини-платье встретила Новый год с мужем (фото)

Культовая звезда подиумов и ее избранник Рэнди Гербер показались в объятиях в новогоднюю ночь. Для праздника Синди выбрала блестящий наряд.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась новогодними кадрами со своим мужем Рэнди Гербером, 61. Снимки культовая звезда подиумов опубликовала в Instagram с более 8 млн подписчиков.

"Готовы к тебе, 2024!" — написала мама двоих детей.

Новогоднюю ночь Синди провела в блестящем мини-платье. Ее волосы были распущены. На ногах звезды подиумов 90-х были черные босоножки на низком каблуке.

Между тем американский предприниматель выбрал для встречи Нового 2024-го будничный образ: рубашку с короткими рукавами, брюки оттенка хаки и кроссовки в тон.

На одном из кадров Синди поцеловала своего избранника в щеку.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

"Счастливого Нового года", — написала в комментариях британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

Кроуфорд и Гербер поженились в 1998 году. Они стали родителями двоих детей — дочери Кайи и сына Пресли. Наследница супругов активно строит карьеру в модельной отрасли. Она украшает обложки глянцев и участвует в модных показах.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер Фото: Getty Images

До этого союза Синди Кроуфорд была замужем за актером Ричардом Гиром. Впрочем, в 1995 году пара развелась.

Напомним, Синди Кроуфорд показала архивное фото с супермоделью Линдой Евангелистой.

Также Фокус писал о появлении на публике Синди Кроуфорд с дочкой Кайей.