Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер: що відомо про 25-річний роман зіркової пари (фото)

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер одружилися 1998 року, у них двоє дітей. Вони вважаються однією з найміцніших пар у світі шоу-бізнесу.

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Роман американської супермоделі Сінді Кроуфорд і колишнього манекенника, власника модних ресторанів і нічних клубів Ренді Гербера — одна з найтриваліших любовних історій Голлівуду, повідомляє Рeople.

Пара познайомилася на початку 1990-х, коли Кроуфорд була на піку своєї модельної кар'єри. У той час у них обох були інші стосунки, Сінді була одружена з відомим актором Річардом Гіром. Згодом їхня дружба Кроуфорд і Гербера переросла в роман, і 1998 року вони одружилися.

Весілля Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера

29 травня 1998 року, коли Кроуфорд було 32, а Герберу 36, пара одружилася на острові Парадайз на Багамах. Шлюбна церемонія, що включала обмін традиційними весільними клятвами, відбулася на пляжі. На торжестві були присутні близько 90 гостей.

Замість весільної сукні, виготовленої на замовлення, Кроуфорд обрала для пляжного виходу міні-сукню від Джона Гальяно. "Я купила сукню Джона Гальяно прямо зі стійки, тому що весілля мало бути таємним. Ми одружилися на Багамах на очах у наших друзів і сім'ї, і це було настільки особливим — друге весілля в моєму житті пройшло зовсім по-іншому", — пояснила вона.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер Фото: Getty Images

У весільне меню входили морепродукти, паста, ростбіф і триярусний улюблений усіма морквяний пиріг Кроуфорд. Всі моменти події молодят були зняті відомим модним фотографом Артуром Елгортом.

Народження дітей

У Кроуфорд і Гербер 1999 року народився син Преслі і дочка Кайя 2001 року. В обох випадках це були домашні пологи, що було "модно" на той час. Тепер Преслі та Кайя починають власну кар'єру. Поки Преслі займається нерухомістю, Кайя працює моделлю за прикладом своєї мами.

У 2023 році Гербер розповів журналістам, що, незважаючи на свої ділові досягнення, моментом, яким він найбільше пишається, "безумовно, одруження і народження дітей". Кроуфорд і Гербер змогли побудувати дружну сім'ю, їх часто помічають на прогулянці з двома дітьми. Зараз зіркові батьки допомагають синові та доньці побудувати успішну кар'єру.

Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер з дітьми Фото: Getty Images

Секрети щасливого шлюбу Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера

Тепер, коли їхні діти виросли, пара навчилася пристосовуватися до життя в "порожніх гніздах". За словами Кроуфорд, приділяти час одне одному було важливою частиною протягом усього шлюбу: "Ми можемо піти прогулятися пляжем. Це нагадує мені перше наше побачення. Я люблю простоту. І ми не хвилюємося за дітей, тому що з ними все гаразд. Вони займаються своєю справою".

Коли виникають розбіжності, модель каже, що вони з чоловіком поважають думку одне одного і намагаються зрозуміти точку зору кожного. Вона також зазначила, що дружба, довіра і пріоритет близькості є важливими частинами її шлюбу.

"Безумовно, у нас була хімія, але у нас була дружба, і я думаю, що це чудовий фундамент для побудови шлюбу. Коли ви переживаєте стресові часи, ви ставитеся до хорошого друга з повагою, розумінням і співчуттям. Я відчуваю, що це допомогло нам витримати 25 років і деякі шторми", — поділилася Сінді.

Раніше, 15 квітня Сінді Кроуфорд показала рідкісний кадр із чоловіком-бізнесменом.