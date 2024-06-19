58-річна Сінді Кроуфорд поділилася кадрами шикарного відпочинку в Індонезії (фото, відео)

Модель розпочала свій відпочинок із відвідин Балі, на якому була понад 20 років тому. Сінді Кроуфорд зазначила, що з того часу острів дуже змінився.

Американська супермодель, акторка і підприємиця Сінді Кроуфорд 18 червня поділилася зі своєю багатомільйонною армією шанувальників в Instagram кадрами нещодавньої відпустки, яку вона провела разом із чоловіком Ранде Гербером в Індонезії.

Модель виглядала на багато років молодшою за свої 58 років у красивому помаранчевому сарафані з квітковим принтом, який підкреслив її золотисту засмагу і тепле каштанове волосся, коли вона йшла по підвісному мосту. Зірка подіуму, яка почала свою відпустку з Балі, опублікувала знімки своєї вілли, входу в храм, місцевих визначних пам'яток і серця, викладеного на траві з квітів.

Сінді також поділилася відео свого 62-річного чоловіка, співзасновника Casamigos Tequila, який тримається за перила, коли він переходив дуже вузький міст через річку. Того дня відпустки Ранде був одягнений у білу сорочку-поло, сині шорти і бейсболку.

"Щойно повернулися додому після неймовірної подорожі до Індонезії. Ми почали з Балі... Я не була там понад 20 років, і стільки всього змінилося. Мені подобаються пейзажі, кольори й особливо люди", — підписала свій пост Кроуфорд.

Шанувальники зірки зазначили в коментарях чудові канікули пари і порадили, які ще острови варто відвідати: "Приголомшлива Сінді. Ви вибрали найкращі місця для відпустки... Я індонезієць пишаюся тим, що ви проводите свої канікули в моїй країні... будь ласка, відвідайте інший острів далі на схід від Балі, наприклад Комодо або острів Сумба", "Так приємно бачити тебе на Балі. Щаслива, що ти чудово провела час!", "Наступного разу пропоную спробувати Ель Нідо, Палаван на Філіппінах. Це просто приголомшливо!".

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що Сінді Кроуфорд помітили на побаченні з чоловіком