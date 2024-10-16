Супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала елегантний вечірній образ (фото)

До зірки подіумів на публіці приєдналася акторка Джессіка Альба. Вони підтримали Діану фон Фюрстенберг на відкритті її виставки.

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Джессіка Альба та Сінді Кроуфорд відвідали відкриття виставки "Діана фон Фюрстенберг: Жінки перед модою", яка відбулася у культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Альба вибрала для виходу у світ темно-бордовий штанний костюм із чорними високими туфлями на платформі. Вона уклала своє волосся легкими хвилями та зробила вечірній макіяж.

Джессіка Альба Фото: Getty Images

Тим часом Сінді Кроуфорд одягла одну з фірмових суконь із запахом від бельгійського дизайнера, прикрашену її ім’ям, а також продемонструвала чорний клатч і босоніжки.

Волосся супермодель залишила розпущеним та зробила вечірній макіяж. Цього разу донька знаменитості Кайя Гербер не приєдналася до неї на публіці, хоча доволі часто це робить. Дівчина пішла стопами своєї зіркової мами та будує карʼєру моделі.

Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Виставка, яка триватиме з 17 жовтня по 31 серпня 2025 року, складається з чотирьох тематичних розділів і включає понад 60 експонатів з архівів DVF, включаючи зразки тканин, медіа-деталі та інформацію про благодійну роботу модельєрки Діани фон Фюрстенберг.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд вийшла на публіку з донькою Кайєю.

Також Фокус писав про відпочинок Сінді Кроуфорд в Індонезії.