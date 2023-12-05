Ліла Мосс повторила культовий образ своєї зіркової матері (фото)

У 1993 році Кейт Мосс відвідала вечірку у "голій" сукні, яка стала одним з найбільш впізнаваних образів зірки.

Related video

21-річна англійська модель Ліла Мосс повторила образ своєї зіркової матері, супермоделі Кейт Мосс, 49. Про це пише Daily Mail.

Напередодні спадкоєиця відомої зірки подіумів пройшлась червоною доріжкою British Fashion Awards 2023 у Лондоні.

Ліла була одягнена в прозору металеву сукню, що нагадує вбрання її матері Nensi Dojaka 1993 року, доповнену чорною спідньою білизною.

Срібна сукня із вирізаними частинами та тонкими лямками доповнена верхньою частиною бюстгальтера зі складками та низькою спинкою. 21-річна модель підвищила свій зріст завдяки чорним туфлям на ремінцях і додала до образу золоті сережки, позичені в мами.

Ліла Мосс Фото: Getty Images

Щоб завершити свій аутфіт у стилі дев’яностих, вона зробила легкий макіяж і зібрала волосся в пучок.

Прозора сукня, яку носила Кейт Мосс у 1993 році, була дуже сміливою на той час, але стала провісником нової тенденції для "голих" суконь.

Вона залишається одним із найвідоміших образів супермоделі, але раніше вона розповіла, що навіть не підозрювала, що вбрання прозоре, і це зрозуміла, лише коли наступного дня натрапила на свої фотографії в пресі.

"Саме спалах змусив її виглядати оголеною", — розповідала Кейт Мосс.

Ліла Мосс Фото: Getty Images

Тоді колишня дівчина Джонні Деппа відвідала в сукні вечірку Elite Model.

Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл у 1993 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ліла Мосс прикрасила обкладинку Vogue.

Також Фокус писав про появу Кейт Мосс у компанії бойфренда в Парижі.