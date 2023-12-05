Лила Мосс повторила культовый образ своей звездной матери (фото)

В 1993 году Кейт Мосс посетила вечеринку в "голом" платье, которое стало одним из самых узнаваемых образов звезды.

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21-летняя английская модель Лила Мосс повторила образ своей звездной матери, супермодели Кейт Мосс, 49. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне наследница известной звезды подиумов прошлась по красной дорожке British Fashion Awards 2023 в Лондоне.

Лила была одета в прозрачное металлическое платье, напоминающее наряд ее матери Nensi Dojaka 1993 года, дополненное черным нижним бельем.

Серебряное платье с вырезанными частями и тонкими лямками дополнено верхней частью бюстгальтера со складками и низкой спинкой. 21-летняя модель повысила свой рост благодаря черным туфлям на ремешках и добавила к образу золотые серьги, одолженные у мамы.

Лила Мосс Фото: Getty Images

Чтобы завершить свой аутфит в стиле девяностых, она сделала легкий макияж и собрала волосы в пучок.

Прозрачное платье, которое носила Кейт Мосс в 1993 году, было очень смелым на то время, но стало предвестником новой тенденции на "голые" платья.

Оно остается одним из самых известных образов супермодели, но ранее она рассказала, что даже не подозревала, что наряд прозрачный, и это поняла, только когда на следующий день наткнулась на свои фотографии в прессе.

"Именно вспышка заставила его выглядеть обнаженным", — рассказывала Кейт Мосс.

Лила Мосс Фото: Getty Images

Тогда бывшая девушка Джонни Деппа посетила в платье вечеринку Elite Model.

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в 1993 году Фото: Getty Images

Напомним, Лила Мосс украсила обложку Vogue.

Также Фокус писал о появлении Кейт Мосс в компании бойфренда в Париже.