Ліла Мосс і Олівія Коулман з'явилися на обкладинці британського Vogue у грудні

Британський Vogue показав, кого розмістить на обкладинках журналу вже в грудні.

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Британський Vogue присвятив грудневі випуски відомим акторам і репвиконавцям Британії.

Обкладинки із зірковими героями грудневих випусків опублікували на офіційній сторінці видання в інстаграмі.

На обкладинці грудневого номера буде зображено 49-річну англійську акторку Олівію Коулман в образах відомих світових дизайнерів Erdem і Valentino. Фото для номера зробив один із найвідоміших фотографів у світі, який останні 20 років знімає для Vogue, — Тім Волкер.

Олівія — не єдина акторка, яка потрапить до випусків британського Vogue вже наступного місяця.

Серед героїв наступного місяця — 63-річна британська акторка Тільда Сіунтон і 29-річна британська реперка Літтл Сімз.

Також в одному з випусків буде 49-річна британська супермодель Кейт Мосс зі своєю 21-річною донькою Лілою Мосс.

Ще один номер прикрасить обличчя 30-річної британської акторки Джоді Комер.

Єдиним чоловіком на обкладинці в грудні стане відомий 30-річний англійський репер Stormzy.

Перший грудневий номер буде в продажах уже наступного тижня, 21 листопада.

Зазначимо, що британське видання Vogue виходить із 1916 року.

Нагадаємо, модель plus-size Ешлі Грем знялася для бразильського Vogue.