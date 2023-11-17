Ліла Мосс і Олівія Коулман з'явилися на обкладинці британського Vogue у грудні
Британський Vogue показав, кого розмістить на обкладинках журналу вже в грудні.
Британський Vogue присвятив грудневі випуски відомим акторам і репвиконавцям Британії.
Обкладинки із зірковими героями грудневих випусків опублікували на офіційній сторінці видання в інстаграмі.
На обкладинці грудневого номера буде зображено 49-річну англійську акторку Олівію Коулман в образах відомих світових дизайнерів Erdem і Valentino. Фото для номера зробив один із найвідоміших фотографів у світі, який останні 20 років знімає для Vogue, — Тім Волкер.
Олівія — не єдина акторка, яка потрапить до випусків британського Vogue вже наступного місяця.
Серед героїв наступного місяця — 63-річна британська акторка Тільда Сіунтон і 29-річна британська реперка Літтл Сімз.
Також в одному з випусків буде 49-річна британська супермодель Кейт Мосс зі своєю 21-річною донькою Лілою Мосс.
Ще один номер прикрасить обличчя 30-річної британської акторки Джоді Комер.
Єдиним чоловіком на обкладинці в грудні стане відомий 30-річний англійський репер Stormzy.
Перший грудневий номер буде в продажах уже наступного тижня, 21 листопада.
Зазначимо, що британське видання Vogue виходить із 1916 року.
Нагадаємо, модель plus-size Ешлі Грем знялася для бразильського Vogue.