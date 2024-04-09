Кейт Мосс з донькою Лілою стали обличчями нового кампейну Fendi (фото)

Зірка подіумів та її єдина спадкоємиця продемонстрували дорогі шкіряні сумки італійського дому моди. Вони вчергове вразили своєю схожістю.

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50-річна британська супермодель Кейт Мосс об’єднала зусилля з 21-річною донькою Лілою, щоб створити нову стильну кампанію для лінійки сумок Peekaboo від Fendi.

Кейт випромінювала вишуканість у светрах і стильному плащі, позуючи з дорогими шкіряними сумками бренду.

Автором кадрів став Крейг Макдін.

Кейт Мосс з донькою Лілою

Тим часом Ліла продемонструвала декольте у глибокій блузці та напівпрозорій спідниці.

Кейт Мосс з донькою Лілою

Дует позував, обнявши одна одну, фіксуючи камеру поглядом. Лілу давно порівнюють з її знаменитою матір'ю через разючу схожість.

Кейт Мосс з донькою Лілою

Єдина донька Кейт Мосс знялася в кампанії французького бренду Maje, а наразі бере участь у кількох ексклюзивних показах Тижня моди в Парижі та прикрашає обкладинки глянців разом із зірковою мамою.

Після того, як у 15 років Ліла підписала контракт з агентством Кейт Мосс, вона стала обличчям Marc Jacobs Beauty.

Кейт Мосс з донькою Лілою

У 2020 році юна зірка дебютувала на подіумі для італійського дому моди Miu Miu, стала амбасадором YSL і пройшлася рожевою доріжкою для Victoria’s Secret World Tour.

Звіти власної компанії Ліли Grace Grove Ltd показують, що її зарплата підскочила з £129 458 у 2022 році до £359 433 у 2023 році.

Нагадаємо, як Кейт Мосс відзначила 50-річчя в Парижі.

Також Фокус писав про чуттєву фотосесію Ліли Мосс.