Кейт Мосс з донькою Лілою стали обличчями нового кампейну Fendi (фото)
Зірка подіумів та її єдина спадкоємиця продемонстрували дорогі шкіряні сумки італійського дому моди. Вони вчергове вразили своєю схожістю.
50-річна британська супермодель Кейт Мосс об’єднала зусилля з 21-річною донькою Лілою, щоб створити нову стильну кампанію для лінійки сумок Peekaboo від Fendi.
Кейт випромінювала вишуканість у светрах і стильному плащі, позуючи з дорогими шкіряними сумками бренду.
Автором кадрів став Крейг Макдін.
Тим часом Ліла продемонструвала декольте у глибокій блузці та напівпрозорій спідниці.
Дует позував, обнявши одна одну, фіксуючи камеру поглядом. Лілу давно порівнюють з її знаменитою матір'ю через разючу схожість.
Єдина донька Кейт Мосс знялася в кампанії французького бренду Maje, а наразі бере участь у кількох ексклюзивних показах Тижня моди в Парижі та прикрашає обкладинки глянців разом із зірковою мамою.
Після того, як у 15 років Ліла підписала контракт з агентством Кейт Мосс, вона стала обличчям Marc Jacobs Beauty.
У 2020 році юна зірка дебютувала на подіумі для італійського дому моди Miu Miu, стала амбасадором YSL і пройшлася рожевою доріжкою для Victoria’s Secret World Tour.
Звіти власної компанії Ліли Grace Grove Ltd показують, що її зарплата підскочила з £129 458 у 2022 році до £359 433 у 2023 році.
Нагадаємо, як Кейт Мосс відзначила 50-річчя в Парижі.
Також Фокус писав про чуттєву фотосесію Ліли Мосс.