Лила Мосс снялась в фотосессии для турецкого Vogue (фото)
Автором кадров стала украинская фотограф Юлия Горбаченко. Она длительное время живет за границей и снимает всемирно известных людей.
21-летняя английская модель Лила Мосс снялась в фотосессии для нового номера турецкого Vogue. Снимками дочь супермодели Кейт Мосс делится в своем Instagram.
"Спасибо всем за прекрасный день", — лаконично написала юная знаменитость.
Автором кадров стала украинская фотограф Юлия Горбаченко, которая длительное время живет за границей и снимает всемирно известных людей.
На обложке турецкого издания Лила позирует в Saint Laurent — комбинезоне без бретелек с широким поясом. Она оставила свои светлые волосы распущенными и сделала легкий макияж, добавив к образу массивные украшения.
В частности, наследница Кейт Мосс примерила платья и брючный костюм винного оттенка.
"Ты так похожа на свою маму, потрясающе", "Счастливой 10-й обложки Vogue!!!", "Красотка", — комментируют новую съемку Мосс ее фолловеры в соцсети.
Пойдя по стопам звездной мамы, Лила признавалась: "Когда я была младше, я не думала об этом, потому что мама не разрешала мне идти в индустрию". Впрочем, со временем мама юной модели создала собственное агентство, которому доверила карьеру единственной дочери.
Напомним, дочь Кейт Мосс снялась для итальянского глянца с котом.
Также Фокус писал о критике обложки британского Vogue, на которой появилась Кейт Мосс с наследницей.