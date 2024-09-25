Кейт Мосс в элегантном образе появилась на Парижской неделе моды (фото)

К знаменитости присоединилась ее единственная дочь Лила. Дуэт позировал в черных нарядах.

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50-летняя британская супермодель Кейт Мосс с дочерью посетила Парижскую неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

В столице Франции бренд класса люкс Yves Saint Laurent представил свою коллекцию женской одежды сезона весна-лето 2025, когда мероприятия начались в парижском музее Ива Сен-Лорана.

Кейт Мосс была одета в полупрозрачное черное платье, которое сочетала с плиссированной юбкой и бархатным блейзером. К изысканному образу супермодель добавила несколько золотых браслетов.

Мосс носила сумку-клатч, откинула светлые волосы от лица и добавила яркости своему образу благодаря красным губам.

Кейт Мосс в Париже Фото: Getty Images

21-летняя Лила Мосс тем временем позировала в черном кружевном платье с глубоким декольте, придя на показ женской одежды Saint Laurent.

Дочь Кейт Мосс надела платье с поясом и черное белье под него. Также юная знаменитость обула черные атласные туфли.

Лила оставила свои волосы распущенными и сделала для мероприятия макияж с "дымчатым глазом".

Лила Мосс Фото: Getty Images

Напомним, супермодель Белла Хадид впервые за два года вышла на подиум в деловом костюме.

Также Фокус писал о появлении Ленни Кравица и его дочери Зои на показе во время Парижской недели моды.