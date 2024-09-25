Кейт Мосс в елегантному образі зʼявилася на Паризькому тижні моди (фото)

До знаменитості приєдналася її єдина донька Ліла. Дует позував у чорних вбраннях.

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50-річна британська супермодель Кейт Мосс з донькою відвідала Паризький тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

У столиці Франції бренд класу люкс Yves Saint Laurent представив свою колекцію жіночого одягу сезону весна-літо 2025, коли заходи розпочалися в паризькому музеї Іва Сен-Лорана.

Кейт Мосс була одягнена в напівпрозору чорну сукню, яку поєднала з плісированою спідницею та оксамитовим блейзером. До вишуканого образу супермодель додала кілька золотих браслетів.

Мосс носила сумку-клатч, відкинула світле волосся від обличчя та додала яскравості своєму образу завдяки червоним губам.

Кейт Мосс у Парижі Фото: Getty Images

21-річна Ліла Мосс тим часом позувала в чорній мереживній сукні з глибоким декольте, прийшовши на показ жіночого одягу Saint Laurent.

Донька Кейт Мосс одягла сукню з поясом і чорну білизну під неї. Також юна знаменитість взула чорні атласні туфлі.

Ліла залишила своє волосся розпущеним та зробила для заходу макіяж із "димчатим оком".

Ліла Мосс Фото: Getty Images

Нагадаємо, супермодель Белла Хадід уперше за два роки вийшла на подіум у діловому костюмі.

Також Фокус писав про появу Ленні Кравіца та його доньки Зої на показі під час Паризького тижня моди.