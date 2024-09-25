Кейт Мосс в елегантному образі зʼявилася на Паризькому тижні моди (фото)
До знаменитості приєдналася її єдина донька Ліла. Дует позував у чорних вбраннях.
50-річна британська супермодель Кейт Мосс з донькою відвідала Паризький тиждень моди. Про це пише Daily Mail.
У столиці Франції бренд класу люкс Yves Saint Laurent представив свою колекцію жіночого одягу сезону весна-літо 2025, коли заходи розпочалися в паризькому музеї Іва Сен-Лорана.
Кейт Мосс була одягнена в напівпрозору чорну сукню, яку поєднала з плісированою спідницею та оксамитовим блейзером. До вишуканого образу супермодель додала кілька золотих браслетів.
Мосс носила сумку-клатч, відкинула світле волосся від обличчя та додала яскравості своєму образу завдяки червоним губам.
21-річна Ліла Мосс тим часом позувала в чорній мереживній сукні з глибоким декольте, прийшовши на показ жіночого одягу Saint Laurent.
Донька Кейт Мосс одягла сукню з поясом і чорну білизну під неї. Також юна знаменитість взула чорні атласні туфлі.
Ліла залишила своє волосся розпущеним та зробила для заходу макіяж із "димчатим оком".
Нагадаємо, супермодель Белла Хадід уперше за два роки вийшла на подіум у діловому костюмі.
Також Фокус писав про появу Ленні Кравіца та його доньки Зої на показі під час Паризького тижня моди.