Супермодель Кейт Мосс вийшла у світ з донькою Лілою (фото)

Нещодавно зірка подіумів представила спільну колекцію із Zara. Вона відсвяткувала подію з близькими людьми.

Кейт Мосс вийшла у світ, щоб відсвяткувати свою нову колекцію разом із Zara в приватному членському клубі Oswald у лондонському районі Мейфер. Про це пише Daily Mail.

До 50-річної супермоделі приєдналася її донька Ліла, 22 роки, і її давні друзі, включаючи Кортні Лав і Боббі Гіллеспі з Primal Scream.

Під час святкового вечора Кейт була в глибокій чорній блискучій сукні, яку вона доповнила набором золотих аксесуарів, включаючи браслети та пару високих туфель на платформі.

Колишня дівчина Джонні Деппа одягла чорний атласний плащ, накинутий на плечі, та уклала свої світлі пасма м’якими хвилями.

Кейт Мосс з донькою

Тим часом Ліла зʼявилася в блискучій чорній мінісукні, яка підкреслювала її довгі ноги, у поєднанні з чорним піджаком.

Пішовши стопами мами, юна зірка зізнавалася: "Коли я була молодшою, я не думала про це, тому що мама не дозволяла мені йти в індустрію". Втім, згодом мама Ліли створила власне агентство, якому довірила карʼєру єдиної доньки.

"Коли вона створила своє агентство, вона розслабилася, тому що знала, що зможе контролювати все, і вони піклуватимуться про мене", — говорила Ліла.

Нагадаємо, Кейт Мосс з донькою знялася для рекламного кампейну модного дому.

Також Фокус писав про появу Кейт Мосс на Паризькому тижні моди.