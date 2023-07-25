Младшая сестра Кейт Мосс вышла на публику в модном мини-платье

Лотти Мосс привлекает всеобщее внимание своими роскошными образами.

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Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти продемонстрировала стильное мини-платье. 25-летняя модель и звезда OnlyFans отправилась на вечеринку DC Blue Beetle на Landing 42 в Лондоне.. Об этом пишет Daily Mail.

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В своем Instagram-аккаунте девушка, которая в настоящее время снимается в программе Celebs Go Dating, поделилась фотографиями в модном образе. Лотти надела обтягивающие черное мини-платье с голубым цветочным принтом. Она дополнила наряд длинной черной меховой курткой и туфлями с открытым носком на высоком каблуке.

Все необходимые вещи Мосс сложила в небольшую пастельно-голубую сумочку и уложила свои светлые локоны в аккуратную прическу с большим черным бархатным бантом.

"Встретимся на улице", — подписала Лотти серию фотографий.

Лотти Мосс – младшая сестра Кейт Мосс. Также у них есть брат Ник. Она начала свою модельную карьеру в 14 лет, но высот сестры, которая является одной из самых богатых моделей в мире, не достигла. В начале прошлого года она попала в центр реабилитации и лечилась от наркотической зависимости, а спустя почти год Лотти дала откровенное интервью, в котором призналась, что ей было нелегко работать в "токсичном" мире моды, где ее постоянно критиковали из-за внешности.

Также Фокус писал, что Лотти Мосс вышла в свет в полностью прозрачном наряде.