Молодша сестра Кейт Мосс вийшла на публіку в модній мінісукні

Лотті Мосс привертає загальну увагу своїми розкішними образами.

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Молодша сестра британської супермоделі Кейт Мосс Лотті продемонструвала стильну мінісукню. 25-річна модель і зірка OnlyFans вирушила на вечірку DC Blue Beetle на Landing 42 у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

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У своєму Instagram-акаунті дівчина, яка наразі знімається в програмі Celebs Go Dating, поділилася фотографіями в модному образі. Лотті одягла обтислу чорну мінісукню з блакитним квітковим принтом. Вона доповнила вбрання довгою чорною хутряною курткою і туфлями з відкритим носком на високих підборах.

Всі необхідні речі Мосс склала в невелику пастельно-блакитну сумочку і уклала свої світлі локони в акуратну зачіску з великим чорним оксамитовим бантом.

"Зустрінемося на вулиці", — підписала Лотті серію фотографій.

Лотті Мосс — молодша сестра Кейт Мосс. Також у них є брат Нік. Вона почала свою модельну кар'єру в 14 років, але висот сестри, яка є однією з найбагатших моделей у світі, не досягла. На початку минулого року вона потрапила в центр реабілітації і лікувалася від наркотичної залежності, а через майже рік Лотті дала відверте інтерв'ю, в якому зізналася, що їй було нелегко працювати в "токсичному" світі моди, де її постійно критикували через зовнішність.

Також Фокус писав, що Лотті Мосс вийшла у світ у повністю прозорому вбранні.