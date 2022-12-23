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Стиль життя

Молодша сестра Кейт Мосс зробила татуювання на обличчі та розповіла про "токсичний" світ моди

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Фото: Instagram lottiemossxo | Лотті (Шарлотта) Мосс — молодша сестра супермоделі Кейт Мосс

Лотті Мосс зізналася, що сестра-супермодель ніколи її не підтримувала.

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24-річна модель та зірка OnlyFans на початку 2022 року потрапила до реабілітаційної клініки та лікувалася від наркотичної залежності, а тепер, зробивши на щоці татуювання "lover" (коханець), каже, що почувається по-справжньому вільною. Про це пише Glamour.

Лотті Мосс — молодша сестра британської супермоделі Кейт Мосс. Також у них є брат Нік. Вона розпочала свою кар'єру моделі у 14 років, але висот сестри, яка є однією з найбагатших моделей у світі, не досягла.

Тепер вона дала відверте інтерв'ю, в якому зізналася, що їй було нелегко працювати у "токсичному" світі моди, де її постійно критикували через зовнішність.

"У мене ніколи не було можливості зрозуміти, хто я насправді. В одну хвилину я була звичайною школяркою, наступної — я знімаюся з Джіджі Хадід у Лос-Анджелесі. Це був божевільний вихор. Я почувалась Ханною Монтаною", — розповіла Шарлотта Мосс.

Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі Кейт Мосс

Вона зізналася, що тоді не розуміла, наскільки згубною може бути для психічного здоров'я така публічність і популярність.

"Будучи сестрою Кейт Мосс, я одразу ж опинилася в центрі уваги, і мені завжди здавалося, що я живу в її тіні. Коли я починала, я завжди була просто "сестрою Кейт Мосс". Я не була близька із сестрою і ми не спілкуємося і зараз. Тяжко, коли у вас є хтось "близький", який робить ту ж роботу, що й ви, хто вже дуже відомий у галузі, але ніяк вас не підтримує", — поскаржилася Лотті та сказала, що багато менеджерів у модельному бізнесі не думають про інтереси моделей, а просто "викачують з них гроші".

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Лотті (у центрі ліворуч) на весіллі Кейт Мосс і Джеймі Хінса в 2011 році
Фото: Tatler

"Коли я вперше переїхав до Лондона у 18 років, мені відразу ж дали стиліста, тому що мій одяг був недостатньо модним. Вони обирали всі мої вбрання. Коли я вперше прийшла в офіс свого агентства, мій агент сказав мені: "Тобі потрібен особистий тренер". Я тренувалася п'ять разів на тиждень. У міру наближення Тижня моди мені сказали, що я повинна схуднути. Щоразу, коли я їла на знімальному майданчику або на кастингах, мої агенти сміялися з мене. Вони говорили: "Вона їсть ще один сендвіч із шинкою і сиром!". Зараз я посміялася б, а тоді я не усвідомлювала, наскільки це травмувало мене. Мені неймовірно пощастило, що в мене не розвинувся розлад харчової поведінки", — розповіла модель.

Лотті Мосс на обкладинці Vogue

"Я була змушена працювати з брендами, на які я не хотіла працювати, тому що гроші були "занадто хорошими". Мені хотілося плакати, коли я не влазила в одяг на зйомках, я плакала на знімальному майданчику, а вони просто підправляли мій макіяж". Я ніколи не отримувала підтримки, якої потребувала", — за словами Лотті вона впала в депресію, і її агенти звинуватили її в цьому. Коли у неї стався зрив, вона пішла з модельного бізнесу та стала моделлю OnlyFans, як її подруга Сахара Рей.

"Ми почали разом зніматися в оголеному вигляді, а потім почали запрошувати інших дівчат, щоб вони теж разом із нами створювали контент. Дивно, що можна зробити, коли в домі тільки жінки. Я пам'ятаю, як подумала, чому решта світу не може бути такою?" — за словами Лотті вона відразу почала "добре заробляти на OnlyFans" і вперше відчула себе комфортно.

"Модельна індустрія настільки прикрашена, а OnlyFans настільки демонізують, що коли про мене стало відомо, на мене обрушилася критика", — Лотті зізналася, що вона почала вживати наркотики і на початку 2022 року була змушена лягти до клініки.

Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі Кейт Мосс

Молодша сестра Кейт Мосс зізналася, що їй подобається зніматися оголеною і має команду менеджерів, яка запобігає витоку з її профілю.

"Після реабілітації я був на шляху до самопізнання. Я провела багато часу на Балі, в оточенні природи, вчилася знову любити себе. Ось чому я вирішила зробити татуювання на обличчі; слово "коханець" у мене перед очима. Так, це було імпульсивно, але після багатьох років такого контролю це був мій спосіб висловити свою свободу. Мене більше не контролюють", — заявила модель.